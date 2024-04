Andretti az F1-es beszállásról: „Ha vért akarnak, én készen állok!”

A Formula One Management (FOM) az év elején kijelentette, hogy 2025-ben és 2026-ban sem akar helyet adni a rajtrácson az Andrettinek, hiába hagyta jóvá az FIA az amerikai istálló belépési engedélyét.

Ettől függetlenül az Andretti a háttérben keményen dolgozik a beszálláson, a hónap elején megnyitották a silverstone-i központjukat is, amelyben a jelenlegi szabályrendszer szerint építenek kasztnit, hogy bizonyítsák, érdemesek a beszállásra.

Az 1978-as Forma-1-es világbajnok Mario Andretti múlt hétvégén az IndyCar Long Beach-i fordulójában adott nyilatkozatot az F1-es projekt kapcsán az AP-nak, amelyben elismerte, megsértődött, és nem érti, miért gáncsolják a beszállásukat:

„Valóban megsértődtem. Őszintén szólva nem gondolom, hogy ezt érdemeltük volna. Ez egy nagy befektetés a sorozatba, és az ember azt gondolná, örülnek ennek. A sport is értékesebb 11 csapattal, mint 10-zel, szóval nem tudom, mi a valódi probléma.”

Miután az F1 kijelentette, kedvezőbben tekintene a 2028-as nevezésre, ha a GM elkötelezné magát a motorprojektje mellett, miután beszállítóként regisztrálták magukat az FIA-nál, a meglévő csapatok vonzerejével kapcsolatban is elhangzottak olyan megjegyzések, amelyek az Andrettit is bosszantották:

„Ez egy újabb sértő kijelentés volt. Mi vagyunk azok, akik ezt kidolgoztuk, a GM pedig többször is elmondta, hogy vagy az Andrettivel szállnak be, vagy senkivel, az F1 mégis megpróbálta elvenni őket mellőlünk. Van egy mögöttes szándék, amit nem értek, de ha vért akarnak, nos, én készen állok” – jelentette ki.

A jövő hétvégén rendezik a Miami Nagydíjat a Forma-1-ben, Andretti úgy véli, ekkor választ fog kapni a frusztrációira, hiszen találkozni fog az F1 vezetőségével:

„Eddig csak egy találkozónk volt velük, ami egy probléma, ez nem elég. Ezért is örülök a következő találkozónknak. Volt néhány elszalasztott lehetőség, de előre kell tekintenünk, üljünk le egymással.”

„Továbbra is bizakodó vagyok, mert soha nem hagytuk abba a munkát. Világossá vált, hogy a munkánk jó ütemben is halad, és nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is. Ezt mutattuk meg a csapatunkkal is, amelynek most már központja is van Silverstone-ban.”

„Azt akarjuk mondani nekik, hogy bármit megteszünk, amit csak kérnek tőlünk. Ha pedig eszükbe jut még valami, akkor szóljanak nekünk. De mást még nem hallottunk, csak néhány kifogást, például, hogy nem akarják, hogy kínos helyzetbe hozzuk magunkat.”

„De mi nem akarjuk kínos helyzetbe hozni magunkat, és a General Motors is világossá tette, hogy nagyon izgatottak a projekt miatt. Hosszú távú elkötelezettséget vállalnak, és nem tudom, mi mást tehetnénk még.”

