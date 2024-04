Nico Rosberg: 3 csapatnál is Carlos Sainz lenne a legjobb választás, de mindenhol van hátulütő

Carlos Sainz Jr. az egyik legfontosabb szereplő az F1-es pilótapiac 2025-ös alakulásában. Nico Rosberg vele kapcsolatban nemrég azt mondta, hogy a Red Bull fukar ajánlatot tett neki, most pedig bővebben kifejtette, milyen helyzetben van a spanyol.

A 2016-os világbajnok szerint 3 istálló számára is ő lenne a legjobb választás, de minden opciónál van egy hátulütő Sainz számára: a Red Bullnál a pénz, a Mercedesnél a szerződés hossza, az Audinál a csapat ereje.

„Carlos lenne a legjobb választás a Mercedesnek, de a Red Bullnak is. De valószínűleg a Red Bull nem ajánlott túl sok pénzt neki, a Mercedes pedig nem akar egy évnél hosszab szerződést kínálni neki, mert Kimi Antonelliben reménykednek – aki tényleg kivételes pilóta –, és őt ültetnék be legkésőbb 2026-ban.”

„Szerintem túl korai lenne 2025-ben a Mercedeshez vinni Antonellit, ugyanis még nem ért el jelentős eredményeket a Forma-2-ben” – folytatta Rosberg a Sky Sports F1 műsorában.

„Carlos a Sauber/Audinak is tökéletes lenne, de vajon Carlos számára is tökéletes a Sauber/Audi? Sainz szeretne versenyeket nyerni, náluk viszont elölről kellene kezdenie. Nagyon nehéz lesz számára a döntés” – mondta 2016 világbajnoka, aki végül Hülkenbergről is szót ejtett:

„Nico Hülkenberg nagyon gyors és a nagy tapasztalata segíthet a csapat felépítésében” – mondta a német azzal kapcsolatban, hogy a Haas pilótája is jelölt lehet az Audinál.

