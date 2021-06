Mit csinál a Mercedes magic-gombja, ami Hamilton vesztét okozta Bakuban?

A 2021-es Azeri Nagydíjon a piros zászlót követő, mindössze 2 körös sprintverseny rajtjánál bekövetkezett az, amitől minden semleges néző rettegett: Lewis Hamilton lerajtolta Sergio Perezt, és úgy tűnt, hogy már az első kanyarban átveszi a vezetést a mexikóitól, aki – mint utólag kiderült, egy hidraulikai problémát cipelt magával az autójában.

Hamilton azonban meglepő módon teljesen blokkolta az első kerekeit, és egyenesen a bukótérbe hajtott. A verseny után meg is kérdezte a rádión, hogy „bekapcsolva hagytam a magicet? Megesküdtem volna rá, hogy kikapcsoltam.” Bono válaszából pedig kiderült, hogy igen, de azt a fékezés előtt véletlenül újra bekapcsolta.

A mágikus gomb

A magic-gomb nem egy titkos fegyver a Mercedes eszköztárában, a tavalyi Szahír Nagydíjon is többször hallhattuk a rádión, hogy a beugró George Russellnek ad utasításokat Peter Bonnington a magic-gombbal kapcsolatosan.

Ez a gomb a Mercedesnél nem a kormány előlapján, hanem hátul, a váltófülek fölött található, és az elsődleges célja a fék és a gumik felmelegítésének segítsége.

Amikor az F1 2014-ben átállt a hibrid erőforrásokra, az magával rántotta a fékrendszerek teljes átalakulását is. A hátsó tengely elektromos, brake-by-wire rendszerű lett, és a fékegyensúlyt is elektromosan állítják be a pilóták, hiszen a fékezés során aktiválódó kinetikus energiavisszanyerő rendszer, az MGU-K is a fékrendszer részévé vált.

A brake-by-wire megjelenésével különböző szoftveres beállítások feladatává vált a fékegyensúly elosztása, míg a 2014 előtti belső kamerás felvételekből jól kivehető, hogy a Mercedes pilótái is baloldalra lenyúlva, egy manuális karral állították előre-hátra a fékegyensúlyt.

Mercedes W12 steering wheel Fotó készítője: Mercedes AMG

A Mercedes pilótái két gombbal, illetve egy forgókapcsolóval állíthatják kanyarról kanyarra százalékpontokban jelölve a fékegyensúlyt, míg a motorféket szintén a kormány előlapján található forgókapcsolókkal állíthatják.

Mercedes W12 steering wheel detail Fotó készítője: Mercedes AMG

A magic-gomb ugyanakkor felülírja az éppen aktuális beállításokat, és a fékegyensúlyt a versenykörülmények során soha nem használt mértékben osztja el. Ez a gomb kb. 90-92% százalékban az első tengelyre állítja a fékegyensúlyt, valamint deaktiválja az MGU-K-t is, miközben a verseny során 55-60%-ban szokták általában az első tengelyre helyezni a fékelosztást.

Ezzel a beállítással a szokásosnál sokkal gyorsabban lehet felmelegíteni az első fékeket és gumikat, azonban csak alacsony sebesség mellett használható, biztonsági autós fázis alatt, vagy egy lassú felvezető kör során.

Hamilton vasárnap is a gumik felmelegítésére használta a módot az állórajt előtt, a biztonsági autó mögött. Fontos leszögezni, hogy a rajt előtt látható füstölése is csak annak volt a jele, hogy a magic jó munkát végzett, annak semmi köze nem volt a későbbi történésekhez. Amint elfoglalta a helyét, ki is kapcsolta a magicet, ugyanakkor a rajtot követően az egyik felváltás során azt véletlenül ismét bekapcsolta.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, locks up at the restart and runs off the circuit whilst battling for the lead with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Mivel a magic-módot nem versenykörülményekre tervezték, a 90%-os fékerőelosztás egyből blokkolta is az első kerekeit, még azelőtt, hogy azok bármilyen értékelhető fékerőt fejthettek volna ki.

A versenyt követő ellenőrzése során a Mercedes minden bizonnyal megtalálja majd a választ arra, hogyan tudta Hamilton ilyen könnyedén bekapcsolni véletlenül a vesztét okozó módot, és valamilyen ellenőrző-mechanizmust fognak építeni a rendszerbe, hogy többet ilyesmi ne fordulhasson elő.

Matt Somerfield és Jon Noble közreműködésével.