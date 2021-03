A korábbi világbajnok nem érti Verstappen reakcióját: „Csak vezess!”

1980 F1-es világbajnoka, Alan Jones is furcsának találja, hogy az FIA eltérő döntéseket hoz a pálya határainak betartását illetően. „Ez egy érdekes téma, és fontos is, hogy beszéljünk róla. Először is meg kell kérdezned magadtól, hogy a pályán kívülre kellett-e mennie az előzéshez, aztán meg azt, hogy vissza kellett volna-e adnia a pozíciót.”

Jones szerint Verstappen jobban járt volna, ha továbbmegy a Red Bulljával. „Koncentrálhatott volna előnye növelésére, mivel gyakran öt másodpercet adnak ezért, és szerintem jó esély volt arra, hogy kiautózza a megfelelő különbséget” – mondta az ausztrál.

A Red Bull azonban visszarendelte pilótáját Hamilton mögé. „Ilyenkor látni lehet az F1 következetlenségét. Ha hagyják továbbmenni, akkor is csak öt másodpercet kapott volna, vagy többet, mert nem vette figyelembe az instrukciót?”

Amikor megkérdezték tőle, hogy ő mit tett volna ebben a helyzetben, Jones úgy felelt, hogy ő csak ment volna előre. „Egyértelműen. Ez kicsit arra hasonlított, mint amikor Vettel Kanadában letért a pályáról, aztán Hamilton elé jött vissza.”

„Elveszítette a futamot végül, de elsőként ért be. Ha én lettem volna Verstappen helyében, biztosan csak mentem volna előre, és megnyertem volna a futamot a pályán” – hangzott a világbajnok pilóta véleménye az esetről.

Itt érdekes megemlíteni, hogy Emanuele Pirro, az egyik bahreini versenybíró nemrég mondta azt el, hogy vélhetően Verstappen tényleg csak egy ötmásodperces időbüntetést kapott volna, ha nem adja vissza az első helyét. Ez talán így más megvilágításba helyezi a történteket.

