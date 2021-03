Ilyen büntetést kapott volna Verstappen, ha nem engedi vissza Hamiltont

Az utolsó körökben a Red Bull pilótájának sikerült felérnie Hamilton mögé, majd pedig a 4-es kanyar külső ívén meg is előzte őt. Sajnos azonban a holland mind a négy kerékkel letért a pályáról a manőver során, így pedig a stewardok egyből szóltak is a csapatnak, hogy a versenyzőnek vissza kell adnia a pozíciót.

„Maximum egy ötmásodperces időbüntetést kapott volna” – nyilatkozta Pirro a Corriere dello Sportnak. „Úgy nem lehet előzni, hogy elhagyod a pálya határait. Max Verstappen ezt tette, bár nem szándékosan. Egyszerűen csak szélesre futott. Utána Masi figyelmeztette a Red Bullt, hogy mi ilyenkor a teendő.”

„Egy versenybíró sosem kényszerít ki semmit, csak javasolhat valamit. Verstappen pedig visszaadta a helyet, így nem kellett külön az esettel foglalkozni.” Pirro emellett arról is szót ejtett, hogy Michael Masi versenyigazgató figyelmeztette Hamiltont és a Mercedest a brit 4-es kanyaros folyamatos pályaszélesítése miatt.

„Hamilton egy kicsit túl sokszor ment át a pálya határain, ezzel pedig folyamatos előnyhöz jutott. Tehát Masi, aki egyedüliként tud csak a csapatokkal beszélni, szólt a Mercedesnek és figyelmeztette őket arra, hogy ha Hamilton továbbra is ezt csinálja, akkor megkapja a fekete-fehér zászlót. Abból pedig büntetés is lehetett volna.”

„Ő ezek után egyből abbahagyta, szóval a hamiltonos eset ezzel le is zárult.” Pirro továbbá azt is kifejtette, hogy a csapatokat és pilótákat is figyelmeztették a kanyarral kapcsolatban, és a hétvége folyamán számos versenyzőnek törölték is a körét.

„Egyértelmű volt az edzések és az időmérő alatt, hogy aki elhagyja a pályát a 4-es kanyarban, annak az idejét törlik. Ez több alkalommal is megtörtént. Masi szólt az istállóknak is, hogy ha valaki többször is megteszi ezt, vagy előnyt szerez belőle, akkor a bírák megvizsgálják a helyzetet.”

Pirro szavai ismét érdekesnek hatnak, hiszen Hamilton a futam alatt 29-szer szélesítette ki a 4-es kanyart, és maga a győztes is arról beszélt, hogy előnyt akart ezzel szerezni. Valamiért ez mégsem ért büntetést az FIA-nál.

Verstappen pedig maga is elmondta a rádión, hogy a Red Bullnak hagynia kellett volna őt elmenni, hátha ki tud autózni öt másodpercet a fennmaradó néhány kör alatt. Ha valóban igaz az, hogy csak ilyen mértékű szankcióval sújtották volna, akkor ez talán különösen fájó lehet számára.

Egyelőre azonban az egész eset kapcsán csak az a kép kerülhet be az emberek fejébe, hogy az FIA továbbra sem képes egyenlő mértékben és következetesen alkalmazni a saját szabályait és ennek megfelelően büntetéseket kiosztani vagy nem kiosztani.

