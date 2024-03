Ricciardo „legjobb napjai” már mögötte vannak, vélekedik honfitársa

Mindenképpen fontos év ez az ausztrál pilóta pályafutása szempontjából, hiszen könnyen lehet, hogy az idény végén újra kikerül a mezőnyből, ha nem tudja legyőzni márkatársát, Juki Cunodát. Márpedig az első két hétvégén eléggé messze volt ettől, és Szaúd-Arábiában csak a 16. helyen végzett, a futam végén pedig senkitől sem zavartatva megforgott.

Ricciardo azonban bizakodó, mivel kiderült, hogy az RB istállója talált néhány problémát a VCARB 01-gyel, és ha ezeket orvosolni tudják, akkor az autó mindenképpen harcban lehet a pontszerző helyekért. Honfitársa, Jones ugyanakkor nem látja Ricciardóban az átütő erőt, és szerinte ilyen teljesítménnyel nem sok esélye lesz visszakerülni az első számú csapathoz.

„Szerintem ezzel még ő is egyetértene” – mondta Jones a Herald Sunnak azzal kapcsolatban, hogy Ricciardónak javulnia kell. „Legyen az balszerencse vagy valami más, de Daniel biztosan jobb eredményeket szeretett volna annál, mint amilyeneket eddig elért. Nem lehet állandóan az autót hibáztatni, ami a múltban egyfajta tendencia volt.”

„Szeretném látni, hogy Daniel kiemelkedően megy Melbourne-ben, de nemcsak ott, hanem úgy általában véve is. De úgy vélem, a szerencséjének fordulnia kell, vagy saját magának kell javítani a teljesítményén, ha esélyt akar kapni a Red Bullnál vagy egy másik versenyképes autóban. Még éppen a víz felszíne felett tartja a fejét, de most már nem ártana néhány jó eredményt elérnie, mert nem lehet annyira hátul, ahol most van.”

„Utálom ezt mondani, de a legjobb napjai talán már mögötte vannak. Megvolt az ideje néhány erős autóban, függetlenül attól, ki mit mond erről. Az Alpine vagy a McLaren, vagy az autó, amelyben jelenleg ül… ettől függetlenül el kell kezdenie legyőzni a csapattársát. Nagyon örülnék, ha megint igazán versenyképes lenne és a pontokért harcolna, de néhány dolognak talán változnia kell, hogy ezt láthassuk” – vélekedett az 1980-as bajnok.

Ricciardo korábbi csapatánál, az Alpine-nál is komoly gondok vannak, az egykori csapatfőnök pedig elfogadhatatlannak tartja mindezt.