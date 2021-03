Tost: Cunoda „biztosan” F1-es bajnok lesz majd

Nemrég a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko fogalmazott meg olyan szavakat a japán újoncról, hogy szerinte világbajnok lesz Cunodából, most pedig a csapatfőnöke is hasonló véleményen van, látva a teljesítményét.

„Juki egy elképesztő tehetség. Dicsérni kell a vezetési képességeit. Határozott, koncentrált, és megvan a megfelelő magabiztossága. Mentálisan is nagyon erős. Ezt már a múltban is bizonyította. Azt sem szabad elfelejteni, hogy csak két éve jött át Japánból Európába, és egyből az F3-ban vezetett, jó eredményeket ért el, futamokat is nyert.”

Japán és az európai országok között jelentős különbségek vannak, ezt pedig Tost is jól tudja. „Teljesen eltér a kultúra. Ahhoz, hogy megvesd itt a lábad, az új pályákon, egy új csapattal, emberek között, akiket nem ismersz, ahhoz igazán erősnek kell lenned fejben. Ő ezt folyamatosan bizonyítja is.”

„Az egyik nagy erőssége az, hogy remekül tudja megítélni a sebességet, főleg a gyors kanyarokban. Nagyon jól érzi az autót a kanyarok bejáratától a csúcspontig. A fékeket is kiválóan tudja használni. Ráadásul igazi harcos” – dicsérte még tovább pilótáját Tost.

„Nagyon tetszett néhány előzési manővere a mostani futamon. Úgy ment be oda, mintha nem lenne holnap. Megmutatta a többieknek, hogy nem játszadozhatnak vele, máskülönben csak elmegy mellettük. Ez tetszik. A magabiztosság fontos. Juki Cunoda szerintem nagyon is sikeres lesz az F1-ben, és még számos remek futammal ajándékoz majd meg minket.”

„Biztosan világbajnok lesz belőle. Az a lényeg nála, hogy a tanulási görbéje folyamatosan javul. Amit mondasz neki, az meg is marad benne. Igazán éhes a tanulásra. Ráadásul egyből a gyakorlatba is tudja ültetni. Remélem, hogy továbbra is így fog fejlődni, és akkor egy nap megnyeri majd a világbajnokságot. Ebben biztos vagyok.”

