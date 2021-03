Finn sportcsapat résztulajdonosa lett Bottas

Ma érkezett a hír, miszerint a Mercedes F1-es pilótája, Valtteri Bottas szülővárosa hokicsapatának résztulajdonosa lett: 10 százalékos részesedést vásárolt a finn elsőosztályú Lahden Pelicans csapatában.

A Bahreini Nagydíjon a 3. pozícióban célba érő versenyző azt is elmondta, hogy azt követően kezdett gondolkozni a tulajdonrész-vásárláson, hogy a csapat a nehéz anyagi helyzete miatt C-részvényeket bocsátott ki, melyek lehetőséget biztosított a szurkolóknak, hogy segítsék az alakulatot.

„Az év elején a Pelicans vendége voltam, és hallottam a C-részvényes dologról is, emiatt kezdtem el azon gondolkozni, hogy részesedést vásárlok, és nagyon izgatott lettem a dolog iránt.”

„Szenvedélyesen szeretem a jégkorongot és szerettem volna támogatni a helyi csapatot, ezért vágtunk bele a tárgyalásokba. A Pelicans számomra mindig is az első számú csapat volt, emiatt nagyon izgatott vagyok” – mondta Bottas, aki a C-részvényeken kívül „A” és „B” részvényeket is kapott, amelyekhez már szavazati jog is jár.

Ezen kívül a Pelicans arénájába egy sky boxot is telepíteni fognak, amely a 77-es számot fogja viselni, természetesen a 77-es rajtszámmal versenyző Bottasra utalva.

