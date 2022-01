Tassi Attila új csapatnál folytatja a WTCR-ben

Franz Engtler neve esetleg ismerős lehet azoknak, akik régebben követték a WTCC-t, ugyanis a német pilóta sokáig a bajnokság oszlopos tagja volt, és sikerült neki egy futamgyőzelmet is aratnia.

Most az ő csapata állapodott meg a Hondával, és ennek köszönhető, hogy Tassi Attila is náluk fog versenyezni, csapattársának személye pedig nem fog változni, hiszen a portugál Tiago Monteiro terelgeti majd a hivatalosan LIQUI MOLY Team Engstler névre keresztelt alakulat által felkészített versenyautót.

A hondások felállása a versenyzők terén jövőre sem fog változni, mivel a másik kettőst továbbra is az argentin duó, Nestor Girolami és Esteban Guerrieri fogják alkotni. Hogy ők pontosan milyen csapatnév alatt versenyeznek majd 2022-ben, azt később tervezi bejelenteni a Honda.

Hiába fognak azonban Engstlerék új márkával dolgozni, Franz fia, Luca nem igazol át a Hyundai-tól, sőt, ő távozik a WTCR-ből és állítólag a GT-versenyzés felé veszi az irányt.

Tassi tavalyi éve egyébként nem alakult a legjobban, de ettől még így is összejött neki egy futamgyőzelem Estorilban, valamint többször is a legjobb tízben tudott végezni. Ennek ellenére viszont több probléma és balszerencse is hátráltatta őt, aminek köszönhetően nem tudta mindig kiautózni azt, ami benne volt.

Reméljük, ez idén változni fog, és kíváncsian várjuk, hogy az Engstler Motorsporttal karöltve milyen teljesítményre lesznek majd képesek a Hondák.

Megvan, mikor mutatja be idei autóját az Aston Martin