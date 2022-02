Megvan, hol folytatja Michelisz Norbert a 2022-es szezonban

Magyarország legsikeresebb autóversenyzője idén is marad a Hyundai csapatánál és a WTCR-ben, ahol immáron ötödik évét tölti. Az autó, azaz a BRC Racing által felkészített Elantra N TCR is marad, ugyanakkor Gabriele Tarquini visszavonulása után új csapattársat kap Michelisz Norbert.

A Hyundai a veterán olasz helyére Mikel Azconát szerződtette a Zengő Motorsporttól, akivel Michelisz eddig is jó kapcsolatot ápolt.

„Gabriele Tarquini helyett Mikel Azcona lesz a csapattársam. Korábban többször elmondtam, mennyire szerettem Tarquinivel dolgozni, és sajnálom, hogy ő már nem tart velünk, de közben izgatott vagyok Mikel érkezése miatt. Úgy érzem, óriási kihívás előtt állok neki köszönhetően, és az ilyen versenyhelyzeteket nagyon szeretem“ - írta Michelisz a saját honlapján.

„Egyébként eddig is egész jó volt a kapcsolatom Mikellel. Ugyan nem voltunk márkatársak korábban, de ennek ellenére azok közé tartozott, akikkel sokat beszélgettem, jól megtaláltuk a közös hangot, és bízom benne, csapattársakként is együtt tudunk majd működni“ - tette hozzá.

A Hyundai a hírek szerint csak két autóval indul 2022-ben, miután a Team Engstler a Hondával közösen folytatja. Korábban voltak hírek arról, hogy a BRC négy autót indíthat, azonban úgy tűnik, hogy mégsem valósul meg. A hírek arról is szólnak, hogy 2025-ben akár Le Mans-ban is indulhatnak, illetve nagy erőkkel dolgoznak az elektromos TCR-programjukon is.

Michelisz idén is megpróbál a bajnoki címért küzdeni, elmondása szerint nem is tudna magának más célt megfogalmazni: „Idén is egyértelmű célom, hogy harcban legyek a bajnoki címért. Amióta világbajnok lettem, el sem tudom képzelni, hogy kevesebbel beérjem, de ez talán így természetes. Az ember mindig többet akar, nem kevesebbet. A lényeg, hogy látom az esélyt arra, hogy újra sikerüljön egy kimagasló idényt teljesíteni, mert az autóban, a csapatban és bennem is megvan a képesség ehhez.“

A WTCR 2022-es szezonja áprilisban veszi kezdetét Csehországban, addig azonban a csapatoknak és a pilótáknak még rengeteg feladatuk van, hogy tökéletesen összeálljon a csomag a következő idényre.

