Ezekkel a fejlesztésekkel vágott neki Szingapúrnak Kimi Raikkönen

Az Alfa Romeo csapata Kimi Raikkönenre bízta a C38-as vázának hatos számú verzióját, csakúgy, mint a szintén újdonságnak számító féktárcsákat a Brembótól. A hinwili csapat emellett az aerodinamikai csomagon is végrehajtott némi módosítást, menjünk végig sorban, mi változott az autón:

A finn első körben egy olyan fejlesztett változatot kapott, melynek súlya is kisebb, míg a padlólemez megváltoztatott alakja az aerodinamikai aspektusát javítja a kocsinak. Eközben csapattársa, Antonio Giovinazzi továbbra is az eddig használt alkatrészekkel fog versenyezni.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

A svájci csapat módosításokat végzett az első szárnyon, mely talán zsúfoltabb, mint valaha, a köpenyen, melyen két lyuk csatornázza a levegőt a bargeboard-ok felé, de a visszapillantóknak is van már ilyen funkciója, csakúgy, ahogyan ezt korábban a Mercedeseken, vagy a Red Bullokon áttuk.

Alfa Romeo Racing C38, side Fotó készítője: Giorgio Piola

Raikkönen autóján most már Brembo fékek is találhatóak, ez is egy különbség olasz csapattársához képest. Kimi hét lyukkal ellátott féktárcsákkal kísérletezett, ami érthető, hisz Szingapúr az egyik legkeményebb feladatot hárítja ezekre, és még a Ferrari is ezeket választotta, míg Giovinazzi maradt az eddig, hat hűtőlyukkal felszerelt változatoknál.

Alfa Romeo Racing C38, brake Fotó készítője: Giorgio Piola

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.