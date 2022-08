Nem csak kreatív oldaldobozokról szól a 2022-es F1-es fejlesztési verseny

A várakozásainknak megfelelően elképesztően izgalmas fejlesztési csatát hozott a 2022-es szabályrendszer, amelyet hiába terveztek szigorúbbra, mint a korábbi keretrendszereket, ismét bebizonyosodott, hogy több száz mérnök ki tudja játszani pár tucat szabályalkotó elképzeléseit.

Az alább bemutatott fejlesztések apróságoknak bizonyulnak az olyan radikális átalakulások mellett, mint az Aston Martin vagy a Williams új oldaldoboza, de mégis komolyan befolyásolják az egymás autóit pásztázó mérnökök gondolkodását, és hozzájárulnak az autók tökéletesítéséhez is.

2013 óta először szerelhetnek a csapatok a diffúzor fölé derékszárnyat az autóikra, egyből két darabot is. Az F1 által kiadott demóautókon ezek minden alkalommal egymás fölött helyezkedtek el, egységes szárnyfelületet alkotva, de a Red Bull már a szezon első versenye előtt (Szahír, Bahrein) talált egy jobb kialakítást.

Red Bull Racing RB18 beam wing comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Az energiaitalosok mérnökei nem jól elkülöníthetően egymás fölé, hanem teljesen egymásra helyezték el a szárnyelemeket, egymástól eltérő feladatköröket adva a szárnyaknak. A Red Bull azóta is előszeretettel módosítja az RB18 derékszárnyait a pálya karakterisztikáinak megfelelően: Bakura a felső elemet teljesen leszerelték, míg a Hungaroringre szánt konfiguráció célja a lehető legtöbb leszorítóerő termelése volt. A Red Bull kialakítását az Alpine másolta le a leggyorsabban, már a szezon második versenyére.

Az első szárnyak erejét a lehető legjobban megpróbálták lecsökkenteni a szabályalkotók, a magas oldallappal acéljuk az volt, hogy a csapatok ne vezethessék ki az első gumin kívülre az áramlatokat.

Mercedes W13 front wing comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Eddig a Mercedes interpretálta a legextrémebben a szabályokat, és senki nem is tudta lemásolni a szárnyukat. A szabályok előírják, hogy a vízszintes elemeknek átmenet nélkül kell csatlakozniuk az oldallaphoz, azonban a Mercedes a csatlakozási pontok eltolásával egy óriási lyukat hozott létre a szárny hátsó felén, ahol a szabályalkotók elképzelései szerint az oldallapnak kéne elhelyezkednie, így sokkal hatékonyabban tudják előidézni a tűzzel-vassal üldözött outwash hatást. A Miamira elkészített megoldást Silverstone-ra az oldallap külső oldalán lévő terelőelem áthelyezésével tovább finomították.

Aston Martin AMR22 rear wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Rengeteg hátsó szárny formát láttunk már az idei szezonban, amelyeknél a vízszintes főelem formája, mérete, vastagsága is eltérő volt, de egyik csapat megoldására sem kapták fel a csapatok a fejüket, mint az Aston Martin Hungaroringen bemutatott elrendezése. Az előző szabályrendszer szellemét megidézve a szabályok okos értelmezésével az Aston Martin a vízszintes elem fölé tudta húzni a függőleges oldallapot, jelentősen megnövelve ezzel a szárnyelem felületét, növelve a szárny hatékonyságát. Sem az Aston Martint, sem a riválisokat nem lepné meg, ha a megoldást mindenki gyorsan lemásolná a 2022-es szezon második felére.

A 2022-es autók legfontosabb aerodinamikai része a padlólemez, a szezon első felében pedig ezen a területen is a Red Bull diktálta a fejlesztési verseny ütemét, messze a legrészletgazdagabb padlólemezt létrehozva.

Red Bull Racing RB18 floor Fotó készítője: Giorgio Piola

Mára a legtöbb csapat lemásolta a Red Bull lépcsős (3) és megtört (1,2) padlólemez-test dizájnját, ahogyan a padlólemez oldalán található korcsolyát (4) is, aminek nem csak aerodinamikai szerepe van, hanem fizikailag is megakadályozza, hogy a padlólemez széle hozzáverődjön az aszfalthoz.

Mercedes W13 suspension detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A Brit Nagydíjon bemutatott fejlesztései csomagjával a Mercedes alaposan átdolgozta az első felfüggesztéselemeket ölelő szénszálas borítást, kiszélesítve az orrkúpot is. A Mercedes koncepciójának működéséhez elengedhetetlen, hogy tűpontosan irányítsák az oldaldoboz és a Venturi-csatornák bejáratához a légáramlatokat. A Mercedes már korábban is elhelyezett három agresszív terelőszárnyat az oldalsó légbeömlő előtt, a felfüggesztés új csomagolása ebbe a rendszerbe tagozódik be.