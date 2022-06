Ezekkel a fejlesztésekkel érkezik a Red Bull Bakuba!

A Milton Keynes-i csapat nem áll le az RB18 fejlesztésével, amely futamról futamra fejlődik: Bakuban az oldalburkolat hátsó része jobban lejt a korábbiaknál, hogy segítse az áramlás bejutását egy fordított L alakú résbe, amelyet a szívócső két oldalán nyitottak meg.

A Red Bull az autó könnyítésén is dolgozik, amelynek Helmut Marko szavaival élve még 5 kilogrammot kell leadnia. Adrian Newey mérnökei az RB18 lassú kanyarokban való viselkedésének javítását tűzték ki célul, hiszen már most is egy aerodinamikailag nagyon hatékony autóval rendelkeznek.

Baku egy olyan pálya, amely alacsony-közepes terhelésű beállításokat igényel, és a nehézség abban rejlik, hogy jó kompromisszumot találjanak az első két szektor és a nagyon gyors harmadik szektor között, amelyet egy több mint 2 kilométeres egyenes jellemez.

Első ránézésre a Red Bull autóján nem figyelhetők meg nagyobb változások, de Giorgio Piola szeme nem hagyott ki néhány részletet, ami padlólemez és a diffúzor kezdetét illeti.

Ezen az aerodinamikai szempontból igen kényes területen látható, hogy az oldalfal felső része gyorsabban ereszkedik le a eddigieknél, míg alul a függőleges lemez és a burkolat között egy kis kötőrúd jelenik meg, amelynek feladata a szerkezet merevítése, azzal az egyértelmű szándékkal, hogy korlátozza a delfinezést, a nagy sebességnél az egyenesben való ugrálást.

Red Bull Racing RB18 side Fotó készítője: Giorgio Piola

Bakura a Red Bull egy nem túl mély, kanál alakú főprofillal rendelkező hátsó szárnyat hozott, amelynek mozgó szárnya meglehetősen hosszú kivetüléssel rendelkezik. Ennek a megoldásnak kedveznie kell a végsebesség elérésének a hosszú fő egyenes végén.