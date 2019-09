Jöhetnek a „nyílt-forrású” elemek az F1-ben

A Liberty Media egyre több szabványosított alkatrészt akar bevezetni a Forma-1-ben, csökkentve ezzel a költségeket, valamint bízván abban, hogy a mezőny közelebb kerül egymáshoz. A Ferrari továbbra is nagy ellenzője az ötletnek, mert az olaszok szerint ezzel a sport egyik legfontosabb elemét vennék el, megszüntetve az igazi fejlesztéseket, magát a versenyt.

Az irányító testület főként a költségek miatt akarja bevezetni ezeket a szabványosított elemeket, melyek köré pályázatokat írnának ki, hogy a lehető legjobb beszállítót válasszák ki. A Forma-1 azonban mindig is arról szólt, hogy a csapatok saját maguk fejlesztik ki ezeket alkatrészeket, főként a top-istállók, akik hatalmas erőforrásokkal rendelkeznek. A Liberty Media és az FIA most ezzel akar szembe menni egyes területeken.

A csapatok eddig a pontig a legtöbb alkalommal ellenálltak ennek az elképzelésnek, mert nem akarják, hogy az autójukon túl sok olyan elem legyen, amit egy harmadik fél szállít, fejleszt le. Ez pedig komoly hatással lehet a teljesítményre, a megbízhatóságra és a súlyra is. A szabályok szerint azonban minden ajánlat nyertese a költségek egy részét magára vállalná, így az profitot jelentene a Forma-1-nek.

A legújabb terv az, hogy nyílt-forrású elemeket használnának 2021-től, ami azt jelenti, hogy a csapatok továbbra is saját maguk tervezhetnék és állíthatnák elő az adott elemeket, de azoknak a terveit megosztják egymással. Ezzel az egységes tudással pedig csökkenthetőek lennének a fejlesztési költségek. Andy Green, a Racing Point technikai főnöke megerősítette, az FIA valóban előállt ezzel az ötlettel, amit nagyon jónak tart.

Az eredeti elképzelés szerint a csapatok az FIA weboldalán keresztül tennék elérhetővé ezeket a terveket, ahol minden istálló láthatná azokat, hogy ki és mit használ, kiválasztva a szükséges részeket. Green reméli, hogy az ötlet megvalósításra kerül, bár ezzel kapcsolatban is sok a kérdőjel, mivel a top-csapatok még a költséghatár bevezetésével is aktívabbak lehetnek, ami által az elemek terveinek legnagyobb részét is ők adhatnák. Egyelőre nem tudni, hogy mindez kötelező lenne, mert máskülönben nem sok értelme van a változtatásnak, hiszen akkor a többség valószínűleg nem tenné elérhetővé ezeket a terveket, megtartván azokat maguknak.

A Racing Point szakembere hozzátette, ez a költségek és a teljesítmény szempontjából is a helyes irányba vihetné el a sportot, valamint a szabály a legtöbb olyan elemre kiterjedhetne, amit standard alkatrészekkel akarnának pótolni, így kizárható lenne a harmadik fél. Green ugyancsak hangsúlyozta, sok mechanikus dolgot használnak, kezdve a szervókormány rendszerével, a kerekekkel, a fékrendszerekkel és így tovább, amiket közös erővel finomíthatnának, miközben ugyanazt a rendszert használják. Az üzemanyagrendszer is beletartozik ebbe.

A súlyhatár azonban még mindig gondot jelenthet, 2021-re is, ami a sok standard alkatrészre vezethető vissza, valamint a gumikra és a 18 colos kerekekre. Ez mind hatalmas súly. „Miért csinálunk 18 colos kerekeket? Mert jól néznek ki. Ezért. Nem vagyok biztos abban, hogy ez egy jó döntési folyamat.”

