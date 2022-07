Zengős győzelem az utolsó portugál futamon, Tassi Attila a második!

A fordított rajtráccsal induló második portugáliai futam elején Yvan Müller állt az élre, Tassi Attila és Mikel Azcona előtt, miközben Huff felzárkózott a negyedik pozícióba. A harmadik körben aztán a pályára kellett küldeni a biztonsági autót Tiago Monteiro defektje miatt.

Az Engstler Motorsport pilótája a falnak csapódott és kiütötte Esteban Guerrierit is, a mezőny egészen a hatodik körig a safety car mögött autózott. A kilencedik körben a versenyben addig vezető Müller hibázott, így visszaesett a negyedik helyre.

Mindeközben a Zengő Motorsport versenyzője, Rob Huff kihasználta a lehetőséget és az élre ugrott, sajnálatos módon azonban csapattársa, Nagy Dániel a szalagkorlátnak ütközött és Nathanael Berthont is kiütötte - a biztonsági autónak második alkalommal is be kellett jönnie az aszfalcsíkra.

A hátralévő időben már vissza sem tért a bokszba, így a verseny a safety car mögött zárult, így Huff megkaparintotta első futamgyőzelmét, miközben Tassi Attila a második helyen ért célba. Michelisz Norbert az ötödik helyen zárt Müller mögött.

A bajnoki pontversenyt továbbra is Azcona vezeti 153 egységgel, 16 ponttal megelőzve Urrutiát és 20 egységgel Ehrlachert. A WTCR küzdelmei Vallelungában folytatódnak július 23-án és 24-én.

A WTCR második portugáliai futamának eredménye

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Rob Huff 15 - 25 2 Attila Tassi 15 0.388 0.388 0.388 20 3 Mikel Azcona 15 0.935 0.935 0.547 16

