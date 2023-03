NASCAR: Reddick nyerte a kaotikus futamot, Räikkönen balszerencsés volt a végén

A pole pozíciót a futamra William Byron tudta megszerezni, mellőle pedig Tyler Reddick jöhetett, míg a harmadik pozíció Austin Cindricé lett az időmérő edzésen. Räikkönen eközben a 20., Button pedig a 22. rajthelyről kezdhette meg a versenyt, amely némileg eltért a szokványos NASCAR-lebonyolítástól.

Ez azt jelentette ebben az esetben, hogy a 68 körös futamon nem voltak kötelező megszakítások a szakaszok között, tehát a verseny a rajttól egészen a leintésig szünet nélkül mehetett. A startnál a rengeteg autó miatt szinte garantálható volt a káosz, de végül nagyon jól viselkedett mindenki, és nem történt baleset.

Olykor három-négy autó is egymás mellé került az első kör során, viszont egészen az utolsó két kanyarig kellett várnunk arra, hogy ütközés történjen, akkor azonban többen is egymásnak mentek, miután Brad Keselowski megforgott, ez pedig egy kisebb láncreakciót indított el, amelybe mások is belekeveredtek, így jött is az első sárga zászlós periódus.

Az újraindításnál Cindric vette át a vezetést az 1-es kanyarban, miközben a két F1-es az első kör során bukott néhány pozíciót, ami azt jelentette, hogy Räikkönen a 24., Button pedig a 26. helyen volt, amikor ismét zöld jelzést kapott a mezőny.

Ez a hatodik kör elején történt meg, és hamar beindult a csata a vezetésért Cindrick, Reddick és Byron között, akik a futam elején egyértelműen gyorsabbak voltak a többieknél, és maguk között próbálták eldönteni a dobogós helyek sorsát.

A zavartalan csata egészen a 11. körig ment, akkor azonban ismét előkerült a sárga zászló, miután Bubba Wallace a hátsó egyenes végén megtorpedózta Kyle Larsont, aki emiatt meg is forgott, és csak egy kis idő után tudott ismét elindulni. Balszerencséjére azonban fél körrel később megint megforgatták őt, így már tényleg nem volt visszaút, jött a biztonsági autó.

Ezt követően aztán megindultak a kerékcserék, sokan kijöttek a sárga zászlós periódus alatt, ami azt jelentette, hogy rendesen felborult a sorrend. Reddick vezető helyről állt ki, így Byron és Cindric maradtak az élen, akik a kopott abroncsokon is remek tempót tudtak diktálni a második újraindítást követő körökben.

A 25. körre a mezőnyből már mindenki legalább egyszer kint volt kereket csinálni, Reddick visszaállt az élre, Räikkönen pedig a futam során először bejött a legjobb 20-ba és a 13. pozícióban haladt, miközben Buttonnek kevésbé ment jól. A 2009-es F1-es bajnok csak 31. volt.

Miután a verseny az első 10-15 kör eseményei után szépen lenyugodott, az vált az elsődleges kérdéssé, hogy ki hány kerékcserével és tankolással tud eljutni a célig. Az élmenők között pedig eltérő stratégiák voltak, hiszen Reddick jóval hamarabb állt ki, mint Byron és Cindric, ami azt jelentette, hogy ő három kiálláson van, míg a többiek kettőn.

A toyotás versenyző azonban elképesztő tempót diktált a futam középső szakaszán, és a látszólag kedvezőtlenebb taktikája ellenére a 39. kör elején megelőzte Byront a vezető helyért úgy, hogy ő már eggyel többször volt a pitben.

Nem sokkal később azonban jött az újabb sárga, ami miatt a mezőny 95 százaléka újra kijött a bokszba, így nagy nyomás nehezedett a csapatok embereire is, hogy minél gyorsabban elvégezzék a munkát. Az esélyeseknél nem hibáztak, az újraindítás után pedig folytatódott a csata a vezetésért Reddick és Byron között, akik több körön át nagyszerű harcot vívtak.

12 körrel a futam vége előtt aztán jött egy újabb sárga Keselowski megálló autója miatt, ami ismét átírta kicsit az esélyeket. Räikkönen pedig hirtelen a negyedik helyen találta magát a korábbi jól időzített kerékcseréje miatt, de ahogy az ilyenkor lenni szokott, beigazolódott a mondás, miszerint „a sárga sárgát szül”.

Az első kanyarban ugyanis máris újabb baleset történt, tehát a biztonsági autó már jöhetett is vissza a pályára. Néhány kör újabb nyugis körözés következett tehát, mielőtt ismét elszabadult volna a pokol. Az élen azonban mintha semmi se változott volna: Reddick és Byron tovább gyepálta egymást a győzelemért, miközben Räikkönen a 9.-ről a 17.-re esett vissza.

A verseny legvégén aztán jött a hosszabbítás. Reddick az élről magabiztosan vezényelte le az újraindítást, őt Kyle Busch és Byron követte, miközben a mezőny második felében egy komolyabb baleset történt, amelyben több autó is komolyabban sérült, és sok törmelék került az aszfaltra.

Emiatt egy újabb hosszabbításra került sor, melyet Kimi a 14., Button pedig a 24. pozícióból kezdhetett meg. A szabályok szerint ezt bármeddig megismételhetik, ha az újraindítás utáni első kört nem sikerül zöld zászló alatt befejezni. Így fordulhatott elő, hogy további incidensek miatt harmadjára is nekifutottak a hosszabbításnak.

Ez szerencsére azonban már az utolsó volt, a versenyt pedig végül megérdemelten nyerte meg Tyler Reddick, aki egész nap a leggyorsabbnak tűnt. A dobogóra még Busch és Alex Bowman állhatott fel. Az F1-esek közül Button végzett előrébb, ami a 18. helyet jelentette számára, míg Räikkönen a végén csak 27. lett, miután őt is megforgatták.

