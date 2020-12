Hivatalos: az Aston Martin kilép a WEC-ből, véget vetnek a gyári GTE Pro programnak

A brit márka lezárta a gyári GTE programját, amit a Prodrive csapattal közösen folytattak, hogy a jövőben „a Vantage GT program az ügyfélcsapatokra koncentrálhasson” – olvasható az Aston közleményében.

Az Aston Martin érvelése szerint a 2019-2020-as sikerükkel „minden kitűzött célt” teljesítettek a GTE Pro kategóriában, amelyben annak 2012-es kialakítása óta versenyeztek.

Esetükben azonban szerencsére nem egy végleges motorsport program eltörléséről van szó, csak az erőforrások átcsoportosításáról, hiszen jövőre már „gyári” alakulatként indulnak a Forma-1-ben, ami Lawrence Stroll érdeme.

Az Aston ezzel együtt azt is bejelentette, hogy „több évvel” meg is hosszabbították a Prodrive-val a szerződésüket, akik továbbra is gyártani, illetve értékesíteni fogják az brit márka orrmotoros GT versenyautóit, mind a GTE, a GT3, és a GT4-es géposztályban.

Az Aston Martin továbbra is azt szeretné, ha az autóik minden jelentősebb GT bajnokságban indulnának, úgy mint az Intercontinental GT Challenge-ben, a GT World Challenge Europe-ban, illetve az IMSA-ban az Egyesült Államokban, és a Super GT-ben Japánban, illetve reményeik szerint Le Mans-ba is visszatérnek majd, a GTE Am osztályba.

A GTE Pro osztályban így a Porsche marad, akik bejelentették a 2021-es programjukat, illetve az AF Corse csapaton keresztül a Ferrari folytatni akarja a részvételt.

