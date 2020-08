Vinales sem tud magyarázatot adni a drámai fékhibájára a MotoGP Stájer Nagydíja után

A Yamaha pilótáinak mindkét osztrák versenyen problémái voltak a fékekkel, az Osztrák Nagydíjon Fabio Quartararot hátráltatta egy probléma, ami elmondása szerint nagyon is veszélyes volt.

Vinalest a verseny elején hamar megelőzte Andrea Dovizioso, majd a spanyol a 10. körre már visszaesett a 10. helyre, mivel elkezdett csökkeni a fékek hatékonysága. A probléma látszólag megoldotta magát, majd még rosszabbra fordult a helyzet, Vinales a 13. körben már a célegyenesben integetve jelezte a problémát.

A 17. körben az 1-es kanyarban az első fék szinte felrobbant, neki pedig le kellett ugrania a motorról, míg a Yamaha a falba csapódott és kigyulladt, előidézve a piros zászlót.

Az újraindítás után Miguel Oliviera az utolsó kanyarban szerezte meg karrierjének első MotoGP győzelmét, amikor elment a csatázó Jack Miller és Pol Espargaro mellett.

Vinales a futam után így nyilatkozott:

„Igen gyors voltam, nagyon jónak éreztem a motort az első körökön, nyomtam Dovit, de mivel nincs végsebességünk, nem tudtam megelőzni. Egyszer sikerült megelőznöm, de az egyenesben nagyon könnyen elment mellettem.”

„Vártam, hogy elkapjam a ritmust, de aztán elkezdtem veszíteni az első fék nyomását, és egyszer el is hagytam a pályát. Három nagyon lassú, 1.26-os köröm volt, aztán ismét 24-etket tudtam menni, majd megint elment a fék, és Quartararo, Valentino, és Petrucci is megelőzött.”

„Aztán hirtelen a fék megint jó volt, 1.22-ket tudtam menni, sokat hoztam Valentinon és Fabion, de egyszer csak az első kanyarban a fék felrobbant, nem tudtam egyszerűen mit tenni.”

Bike of Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing after his crash

Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images