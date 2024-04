MotoGP: Vinales tönkreverte a mezőnyt az időmérőn, Acosta és Marquez is az első sorban

Nem túl meglepő módon eddig az idei szezont is főként a Ducati motorjai uralják, a főszereplők pedig többnyire ugyanazok, akik a tavalyi szezonban. Francesco Bagnaia és Jorge Martin egy-egy főfutamos győzelemmel rendelkezik eddig, most viszont Marc Marquez egyik kedvenc pályáján folytatódik a bajnokság, és idén már ő is Ducatin ül.

A japán gyártóknak eközben nagyon nem ment a szabadedzések alkalmával, így a Yamahával nemrég szerződést hosszabbító Fabio Quartararo számára már az is csoda lett volna, ha egyáltalán bejut a kvalifikáció Q2-es szakaszába, a Hondákról pedig nem is beszélve.

Voltak azonban szokatlan nevek is, hiszen a két gyári KTM-nek is a Q1-ből kellett megkezdenie az időmérő edzést, akárcsak Alex Marqueznek a Gresinivel. A Trackhouse Racing pilótái eközben most először szerepelnek hazai közönség előtt, ami némi lökést adhatott nekik.

A Q1 elején Marquez indított a leggyorsabb körrel, majd jött a tavalyi futamgyőztes, Alex Rins a Yamahával. Brad Binder számára eközben tovább folytatódott a gyenge hétvége, mivel rögtön az első gyorskörén elcsúszott motorjával, így vissza kellett térnie a bokszba.

Nyolc perc elteltével aztán Miguel Oliveira ugrott fel az élre, miközben Quartararo csak az ötödik legjobb kört tudta megfutni, de persze ezzel még nem volt vége, hiszen nemsokára jöttek az újabb gyorskörök. Jack Miller nagyot tudott villantani a másik KTM-mel, hiszen bejött az élre, és mellette még Marquez motorozott továbbjutást érő időt.

A két Trackhouse a harmadik és negyedik hellyel éppen csak lecsúszott a Q2-ről, de a legnagyobb vesztes egyértelműen Binder, aki nem tudott javítani, így a bajnokság második helyezettje már nagyon hamar búcsúzott.

Quartararónak sem jött össze a javítás, a francia ráadásul az utolsó próbálkozása elején el is esett, így csalódottan ballagott vissza a Yamaha garázsába. A Hondák szintén fényévekre voltak a továbbjutástól, így ők ismét csalódást keltő hétvégének néznek elébe.

Egy rövid szünetet követően jött is az időmérő mindent eldöntő szakasza, ahol több esélyes is volt, hiszen Martin például már pénteken új pályacsúcsot ment, de Maverick Vinales és Bagnaia is erősen szerepelt. A két gyári Ducati, a két Pramac, a két Gresini, a két VR46, a két gyári Aprilia, illetve Pedro Acosta és Miller mentek tehát a rajtelsőségért.

Akárcsak a Q1-ben, úgy most is láthattunk egy korai hibát, hiszen ahogyan Binder, úgy Martin is bukott a 11-es kanyar féktávján, de szerencséjére gyorsan vissza tudott ülni a motorjára. Vinales eközben gyorsan bekezdett, hiszen 2:01,243-at futott, ami új pályacsúcs, és ezzel ideiglenes övé lett a vezetés. Mögötte Marc Marquez és Enea Bastianini jött.

Martin az első esését követően nem jött be a bokszba és azonnal megkezdte az újabb gyorskört, de annak végén ismét elesett, a motorja ezúttal pedig rendesen össze is tört, így a spanyolnak azonnal vissza kellett térnie a bokszba, hogy megkaphassa a másik motorját.

Nem volt azonban megállás, így öt perccel a vége előtt ismételten kijött a mezőny, hogy végleg eldöntsék a pole pozíció sorsát. Aleix Espargaro és Marco Bezzecchi is bukott, de Vinales a másik Apriliával hatalmas köridőt repesztett, hiszen bement 2:01 alá, négy tizedet adva a második helyen álló Marqueznek.

Pedro Acosta picivel később viszont feljött másodiknak, míg Marquez gyorskörét egy sárga zászló hátráltatta, így a COTA specialistája már nem tudott javítani a végén, de az első soros rajt így is meglett számára. Mindez pedig azt jelentette tehát, hogy Vinalesé lett az első rajtkocka Acosta és Marquez előtt, a két gyári Ducatinak viszont csak a második sorban jutott hely, hiszen Bagnaia negyedik, Bastianini pedig ötödik lett.

Martin a két bukása után már nem találta a fonalat, így ő a hatodik pozícióból várja a folytatást. És ha már folytatás, természetesen a sprintversennyel megy majd tovább a hétvége programja a MotoGP-ben, erre pedig magyar idő szerint este 10-kor kerül majd sor.

Íme a Q2 teljes végeredménye: