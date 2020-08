Quartararo messze nem annyira magabiztos a bajnokságot illetően a Stájer Nagydíj után

Az előző szezonban berobbanó Fabio Quartararo a 2020-as MotoGP bajnokságot is fantasztikus formában kezdte, a Spanyol, és Andalúz Nagydíjon szerzett győzelmei után azonban csak a 7. lett Bronban, majd 8. az első osztrák futamon, míg ma a Stájer Nagydíjon csak a 13. lett.

A Red Bull Ring a sok egyenesével egyértelműen a Yamaha leggyengébb pályája, de Quartararo tavaly a 3. lett itt, és elmondása „nagyon jól érezte magát” a motoron az előző két versenyhez képest.

„Természetesen harcban vagyunk a címért, de nem érzem magamat annyira magabiztosnak, mint Jerezben” – mondta Quartararo az Autosport kérdésére, hogy a Yamaha szenvedésének ellenére így is bajnoki kihívónak tartja-e magát.

„Jerezben minden jó volt, minden annyira jól ment, de most egyre több problémánk van, és szenvedünk. Ausztria nehéz pálya számunkra, de tavaly így is dobogós lettem, és most teljesen más érzés volt.”

„Több dolgot is kérünk a Yamahától, és remélhetőleg pozitívan érkezünk majd Misanoba. Természetesen Misano jó pálya lesz nekünk, de attól még a problémáink ott lesznek, szóval ezeket meg kell oldanunk, és a legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk.”

Quartararo szerint a Yamaha összes gyengepontja előtérbe került az osztrák futamokon.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Nem igazán volt pozitív (a versenyhétvége), mert láttuk a motorunk összes gyengepontját, de nagyon furcsa érzés volt, mert őszintén, úgy gondolom, hogy ennél nagyobb potenciál volt benne.”

„Aleix (Espargaro) mögött voltam az egész versenyen, és láttam, hogy a motor olyan területeken is szenvedett, amelyekre nem is gondoltam. A fékek mellett több másik problémánk is volt, elsősorban a végsebesség.”

A vasárnapi futamon a leendő csapattársa, Maverick Vinales fékjei az első kanyarnál egyszerűen felrobbantak, amiért a spanyolnak 210 km/h-nál kellett leugrania a motorról, Quartararo pedig elmondta, hogy hasonló problémái voltak.

„A fékérzet egyre puhább, és puhább lett, és volt egy pillanat, amikor egyszerűen nem volt fékem, ami igen veszélyes volt, és nem is volt magabiztosságom a motorban.”