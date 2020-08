Őrült utolsó kör, mely után új futamgyőztest avattunk, Miguel Oliveira személyében!

A múlt heti, első forduló rendkívül drámaira sikerült, hatalmas bukásokkal és izgalmas futammal. A MotoGP-s Osztrák Nagydíjat Andrea Dovizioso nyerte, ám a futam Franco Morbidelli és Johann Zarco ütközéséről maradt emlékezetes. A két pilóta motorja atomjaira hullott, majdnem eltarolva Valentino Rossit.

A második, Stájer Nagydíj nevet viselő osztrák fordulón már az időmérő sem alakult szokásos módon, nem a „megszokott” arcokat láthattuk az első sorban. A gyári KTM-es Pol Espargaro indult az élről, mellőle Takaaki Nakagami és az eddig a Suzukivel szerényen teljesítő Joan Mir indulthatott. A kvalifikáción ugyan Zarco lett a harmadik, ám a múlt heti baleset miatt büntetéssel sújtották, így a bokszból rajtolt.

A rajt meglehetősen sima volt, először úgy tűnt, Pol Espargaro remekül kapta el a rajtot, ám az első kanyarból Joan Mir került ki győztesen. Espargaro ezt követően az első körben a ötödik helyről induló, ám fenomenális rajtot vevő Jack Millerrel került csatába, aki egy kicsit kibillentette az egyensúlyából, így Espargaro mind a Ducatis pilóta, mind Nakagami ellen elbukta a pozícióját.

Az elől kialakuló Mir – Miller – Nakagami – Espargaro sor megkezdte egymás püfölését, körről körre más pozícióban találhattuk a motorosokat. Espargaro kicsit leszakadt az első háromtól, meg is érkezett Alex Rins a másik Suzukival. Eközben két KTM-es, Brad Binder és Miguel Oliveira között alakult ki izgalmas csata.

Ahogy haladt előre a futam, a szeptember 1-jén 23. életévét betöltő Joan Mir egyre nagyobb előnyt kezdett el kiépíteni Millerrel és Nakagamival szemben. Eközben a „hagyományos élmenők”, mint Maverick Vinales és Fabio Quartararo teljesen elvesztek a mezőnyben, a 11. kör körül csak a tízedik és tizenegyedik helyen haladtak.

A futam tizenhatodik körében Miller és Nakagami estek egymásnak torkának, senkitől nem zavartatva, Előbb Nakagami előzte meg az ausztrál Ducatist, majd néhány kanyarral később a japánt, majd Nakagami újra válaszolt, és ezzel elvoltak egy jó ideig. Mir köszönte szépen, ugyanis 1.3 másodpercről 2.5 másodpercre tudta rögtön növelni az előnyét.

A tizenhetedik körben viszont egyszer csak egy ripityára tört motor látványát láthattuk, mely mint kiderült, Maverick Viñales Yamahája volt valaha. A baleset pedig még rejtélyesebb: Vinalesnek feltehetően elszállt a féke, és szimplán leugrott a motorról az első kanyarban, ami teljes erővel a gumifalba csapódott és kigyulladt, melynek következtében lengetni kellett a piros zászlót.

Az újraindulás egy tizenkét körös sprintversenyt tartogatott számunkra, mely az utolsó kör állása szerinti rajtfelállásból indult. Mir elképesztő rajtot vett az újraindulásnál, miközben Nakagami nagyon bealudt, és a hetedik helyig esett vissza a második helyről.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir a célegyenes végén már több motornyi előnnyel rendelkezett, ám Miller a harmadik kanyarra beérte, és némi pofozkodás után át is vette az első helyet. A restartból a KTM-ek is remekül kerekedetek ki, Espargaro – Oliveira – Binder sorrendben a harmadik, negyedik és ötödik helyeket foglalták el.

Oliveira egy kisebb csatába keveredett márkatársával, Binderrel, ám leküzdötte a dél-afrikai támadásait, és a leggyorsabb tempót kezdte el diktálni a pályán. Pol Espargaro eközben megelőzte Joan Mirt, így a második helyre jött fel. Megpróbálta Millert is megelőzni, ám rosszul vette be az első kanyart, így Mir is visszajött rá.

A nevető harmadik Miguel Oliveira volt, aki megelőzte Mirt, és az ideiglenes dobogóra jött fel hét körre a vége előtt. Pol Espargaro végül lecsapott Millerre, és egy hatalmas csata indult el a két motoros között, melyből végül a spanyol keveredett ki győztesen.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Az utolsó kör elképesztő izgalmakat hozott, Miller ugyanis visszaelőzte Espargarot, és Oliveira is megérkezett. Az utolsó szektorban összecsapott a két pilóta, kitessékelték egymást az utolsó kanyarban és Oliveira volt ismételten a nevető harmadik, aki megnyerte a futamot.

Hihetetlen izgalmakat hozott az utolsó kör, melyben elbánt egymás győzelmi esélyeivel Miller és Espargaro. Oliveira köszönte szépen, és elsőként haladt át a célegyenesen, megszerezve élete első győzelmét, akit végül Miller és Espargaro követett. Mir végül a negyedik lett, aki Dovizioso, Rins, Nakagami, Binder, Rossi és Lecuona követett az első tízben.

Ajánlott videó: