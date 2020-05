Romain Grosjean nem sokáig örülhetett a szimulátorának, kisfia azonnal befoglalta

A Forma-1 a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetét tölti, és hasonlóan más sportágakhoz, virtuális bajnoksággal igyekszik szórakoztatni a rajongókat. Az első Virtual Grand Prix-n azonban még csak Lando Norris, és Nicholas Latifi vett részt.

Múlthéten viszont hatalmas csatlakozási hullám volt, és a Melbourne Park pályáján tartott versenyt is a frissen csatlakozott Charles Leclerc nyerte. Romain Grosjean 3 napja töltötte fel az első képet arról, hogy ő is saját szimulátort épít, úgyhogy várhat, hogy a francia pilóta is csatlakozik a vasárnapi Virtual Grand Prix mezőnyéhez.

Az azonban nem biztos, hogy olyan sok ideje lesz gyakorolni a Haas pilótájának mert a legfrissebb képe szerint a fiai azonnal elfoglalták apukájuk új játékszerét, és még a Forma-1-es sisakját is leakasztották a falról.

