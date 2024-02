Grosjean az Aston idei autójáról: „Ez egy feljavított 2023-as Red Bull…”

Amikor az Astonhoz megérkezett Dan Fallows, aki korábban a Red Bull vezető aerodinamikusa volt, sejteni lehetett, hogy a zöld autón is megjelennek majd olyan jegyek, melyek eléggé hasonlóak a Milton Keynes-i gárda által választott megoldásokhoz. Ez az irány pedig egyértelműen bevált, hiszen a csapat rengeteget javult 2022-es önmagához képest.

Grosjean, aki a saját Youtube csatornáján elemezte az Aston Martin idei versenyautóját, elmondta, hogy valóban sok hasonlóságot vél felfedezni az AMR24-es és a tavalyi RB19 között, ami elméletben jó előjel lehet Fernando Alonsóéknak.

„Szerintem a tavalyi Aston Martin is a Red Bull 2022-es autójából merített, és a filozófia terén több olyan megoldást is felhasználtak, melyek megtalálhatóak voltak azon az autón. Most pedig úgy érzem, hogy a 2024-es Aston a 2023-as Red Bull feljavított változata. Persze ezért nem lehet őket szidni, hiszen az volt tavaly a leggyorsabb autó.”

„Látni lehet a hatást az oldaldobozoknál, az első szárnyon, az oldaldobozokon lévő kis légbeömlőknél és a hátsó szárnynál is. Lényegében új szintre emelték a filozófiát és amit tavaly a Red Bull csinált. És ahogy már mondtam, a mezőny leggyorsabb autóját vették alapul, tehát papíron működnie kéne.”

Persze idénre nem csak az Aston Martin járt el így, hiszen a mezőnyből számos istálló inspirálódott a valaha volt legdominánsabb F1-es autóból, mindez pedig egyáltalán nem meglepő.

Egy másik idei trend, amelynek viszont nem igazán van köze a Red Bullhoz, az az autók festésének egyre komolyabb lecsupaszítása. Ennek elsősorban a tömeggel való spórolás az oka, Grosjean viszont örömmel vette tudomásul, hogy az Aston Martin autója legalább szépre sikeredett.

„Ami a festést illeti, imádom. Gyönyörű zöld színt kapott, gyönyörű dizájnnal. Szerintem ez az egyik legszebb autó a rajtrácson” – tette hozzá zárásként a francia.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Red Bull pedig idénre a Mercedes korábbi megoldásaiból merített ihletet, és ezt Helmut Marko tanácsadó is elismerte.