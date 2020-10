Itt a teaser Lewis Hamilton első albumáról!

Lewis Hamilton sose titkolta, hogy a zenével is foglalkozni szeretne, miuán befejezte a Forma-1-es pályafutását, a hatszoros világbajnok pilóta pedig tegnap megmutatta, mi várható majd az első albumától.

Hamilton már két éve is belekóstolt a profi zeneipar világába, amikor XNDA néven Christina Aguilera egyik számában működött közre, azonban csak idén vallotta be az eddig is nyilvánvaló tényt, hogy az ő hangja hallható a számban.

Hamilton már egy külön Instagram oldalt is szentelt a zenei karrierjének, most azonban a saját, privát oldalán mutatott be 8 számot, amelyek hamarosan megjelennek majd a Spotify-on is.

Kiváncsian megnéznék egy kollaborációt Hamilton, és az F1 másik zeneőrült tagja, Daniil Kvjat között, akinek az egyik hobbija a gitározás, ugyanakkor biztosan más stílusban utazik az orosz, aki korábban az F1 YouTube csatornájának bakancslistás videójában azt mondta, az egyik álma, hogy eljusson egy Kings of Leon koncertre.

