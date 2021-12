Így nyerte meg Verstappen a bajnoki címet! - VIDEÓ

A Red Bull Racing egy héttel Max Verstappen történelmi első világbajnoki címe után egy új Behind The Charge videóval jelentkezett. Az új videóban a Red Bull kulisszái mögé pillantunk be az Abu Dhabi hétvégén.

A Red Bull szinte minden nagydíj után kiad egy új videót, melyben a nézők pontosan láthatják, mit csinál Verstappen és Sergio Perez egy versenyhétvége alatt. Az e heti epizód extra különleges, hiszen Verstappen a szezon izgalmas lezárásaként megnyerte a bajnoki címet.

Abu Dhabiban a Red Bullnak mindent ki kellett hoznia magából, hogy Verstappen még egyszer megszerezze a világbajnoki címet, és még mindig volt esély a konstruktőri címre. Verstappen most megkapta a trófeát, de a Mercedesé lett a konstruktőri cím.

