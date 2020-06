F1-es kerékcsere az AlphaTaurinál, természetesen maszkban (videó)

A Toro Rossóból lett AlphaTauri továbbra is a Red Bull égisze alatt fut, így ebből a szempontból hazai pályának is tekinthető számukra a Red Bull Ring, ahol a következő héten, majd a rá következőn is futamot rendeznek.

Természetesen Faenzában is zajlik a munka, gyakorolván a kerékcseréket, és az új biztonsági protokollokat, hiszen a versenycsapat hamarosan Ausztria felé veszi az irányt. A McLarennél már elkülönítették azokat, akik a versenycsapat részeit képezik, és ez valószínűleg az AlphaTaurinál is így van.

Pierre Gasly és Daniil Kvyat pár napja üléspróbán jártak, miközben egyeztettek a mérnökökkel. A háttérben pedig a csapat megállás nélkül gyakorolja a kerékcseréket, amire hosszú heteken át nem volt lehetőségük a vírus miatt.

Gaslynak és Kvjatnak sincs szerződése a következő évre a csapatnál, de nagyon jó eséllyel pályáznak arra, hogy 2021-ben és 2022-ben is az olaszokkal versenyezzenek, hiszen a szabályváltozások miatt nagy szükség van a tapasztalatukra.

