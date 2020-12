Ez gyors volt: Grosjean már vissza is ült a Haasba

Az utóbbi néhány nap kétségtelenül egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb története Grosjean szerencsés kimenetelű elképesztő incidense volt. A francia azóta már mosolyogva tért vissza csapatához, akik nem is tétlenkedtek: újra beültették őt a Haasba.

Ez persze nem azt jelenti, hogy ő fog vezetni a hétvége hátralévő részében, csupán egy nagyon kedves gesztus ez minden érintett részéről. Azt maga a versenyző is elmondta, hogy nem érez félelmet azzal kapcsolatban, hogy újra vissza kelljen neki ülni az autóba.

Még több F1 hír: Motorcsere Vettelnél az időmérő előtt, büntetés viszont nincs

Hát ez most meg is történt, Grosjean pedig mosolyogva tette meg mindezt. Célja továbbra is az, hogy még visszatérjen az évad utolsó versenyére, hiszen méltó módon szeretné lezárni F1-es karrierjét, nem pedig egy hatalmas balesettel.

Ennek a visszatérésnek a legnagyobb megakadályozó tényezője azonban a bal keze és annak sérülései lehetnek. Egyelőre még fel van duzzadva az égések miatt, és bizonyos ujjait sem tudja megfelelően mozgatni.

A francia korábban kitért arra, hogy nem fog mindent kockára tenni egy esetleges abu dhabi szereplés miatt. Ha nincs olyan állapotban, hogy vállalni tudja, akkor inkább nem teszi, mivel nem akarja kockáztatni, hogy maradandó sérülései legyenek a kezén.

A Ferrari szombatra dobta a rossz szahíri beállításait

Ajánlott videó: