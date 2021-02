Daniel Ricciardo is pályán az idei McLarennel (videó)

Az ausztrál pilóta valamivel délután kettő után ülhetett be az autóba, és nem sokkal később már ki is gurult a garázsból a McLaren filmes napján. Ez mindenképpen egy fontos pillanat volt számára, hiszen most először vezetheti az idei autót.

Norris már átesett a tűzkeresztségen, hiszen ő kapta meg a lehetőséget mint a csapat „rutinos” versenyzője, hogy először tesztelhesse, minden rendben van-e a már Mercedes-motorral szerelt versenyautóval.

Ricciardo sisakjától ugyan nem látszott, de biztosan a szokásos széles mosoly ült ki az arcára, amikor nekiindult, hogy megtegye első métereit pályafutásának új szakaszában. A célja idővel a bajnoki cím megszerzése lesz, de ez a nap persze most még csak a bejáratásról szól.

Az idő sajnos továbbra sem az igazi Angliában, hiszen a pálya még mindig vizes, így ez talán nem a legmegfelelőbb alkalom az autó tulajdonságainak felmérésére, de most elsősorban az a lényeg, hogy a McLaren ellenőrizze a rendszereket, a pilóták pedig megízleljék újra a száguldást.

