Schumacher 3. lett, Shartzman a 11. helyről nyerte az F2 főversenyét a Hungaroringen

Az F2 Magyar Nagydíját sokkal jobban befolyásolták az F2-ben idén bevezetett 18 colos kerekek, amelyek sokkal jobban koptak, és nehezebben is melegedtek be, mint Ausztriában.

A rajtot követően a pole-pozícióból rajtoló Callum Ilott megtartotta a vezetését, mögötte Dan Ticktum, és Mick Schumacher fordultak el.

Dan Ticktum, Dams and Callum Ilott, UNI-Virtuosi battle at the start of the race

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images