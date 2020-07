Drugovich tökéletes versenyzéssel nyerte a 3 safety carral is tarkított F2-es sprintfutamot

Az MP Motorsport brazil pilótája a rajtot, és az azt követő 3 újraindítást is tökéletesen megoldotta, esélyt sem adva a második helyen autózó Louis Deletraznak a támadásra. Mire engedélyezték a DRS-t, Drugovich mindig legalább 1 másodperccel vezetett már a svájci pilóta előtt.

Drugovich a leggyorsabb kört is többször megautózta, és tökéletesnek érezte a versenyét: „Igazából szinte tökéletes volt. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy így meg tudták szerelni az autót” – nyilatkozta a verseny után.

Drugovich mögött a második helyért remek csata alakult ki Deletraz, és a 7. helyről a 3.-ra feltörő Marcus Armstrong között, aki fantasztikus dupla előzést mutatott be Giuliano Alesi, és Dan Ticktum ellen a 4-es kanyarban.

Flames pour from the rear of Giuliano Alesi, HWA Racelab

Alig egy perccel később azonban Alesi autója kigyulladt, vastag füstfelhővel borítva be a pályát, ez idézte elő az első safety cart. Már majdnem elrajtolt a mezőny, amikor Sean Gelaelnek is félre kellett állnia, ezért a biztonsági autó egy extra körig bent maradt még.

Éppen, hogy újraindult a verseny, de a mezőny elengedését követően Jehan Daruvala kilökte Luca Ghiottot a 4-es kanyarban, aki le is fulladt a pálya szélén, előidézve a második safety cart. Guanyu Zhounak a kavicságyba kellett menekülnie, hogy elkerülje a megpördülő olaszt.

Felipe Drugovich, MP Motorsport, leads Louis Deletraz, Charouz Racing System, Christian Lundgaard, ART Grand Prix, and the rest of the field

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images