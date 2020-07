Gumikáosz ismét az F2 sprintfutamán, Schumacher másodjára is dobogós

Callum Ilott mindkét F2-es versenyen az élről rajtolhatott, miután a főfutamon a „rossznak” bizonyult stratégiával csak a 8. lett. Most hiába állt ki jó ütemben, Luca Ghiotto fantasztikus versenyzéssel életben tartotta kiállás nélkül is 28 körön keresztül a közepes keverékeket.

A rajtnál Jehan Daruvala és Felipe Drugovich is csúnyán beragadt, Luca Ghiotto pedig megelőzte a második helyről rajtoló Louis Deletrazt. A Premás Mick Schumacher, és Robert Shwartzman is hamar átrágta magát a mezőnyön, elfoglalva a 3. és a 4. helyet.

Az már a rajt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem egy szokványos sprinfutam lesz, miután nem egységes gumikról rajtolt a mezőny, hanem volt, aki a lágy keveréken rajtolt el.

Callum Ilott, UNI-Virtuosi leads Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix and Louis Deletraz, Charouz Racing System at the start of the race

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images