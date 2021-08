Örülhetnek a csapatok: az F1 bevételei újra növekedésnek indultak

A Forma-1 második negyedéves bevételei óriási kontrasztot mutatnak a 2020-as adatokkal, miután tavaly a koronavírus-járvány ellehetetlenítette a szezon szokásos kezdetét, idén viszont 7 versenyt is tartottak április eleje és június vége között.

Mivel több versenyt is nézők nélkül tartottak még az év első felében, várható volt, hogy az F1 bevételei még elmaradnak a 2019-es 620 millió dollártól, azonban így is 501 millió folyt be a sport kasszájába.

Ez lényegesen több, mint a 2020-as 24 millió dollár, hiszen a 2020-as szezon csak júliusban indult, ezzel pedig tavaly 122 millió dolláros veszteséget termelt a sport a tulajdonosa, a Liberty Media számára. Idén ez a veszteség 36 millió dollárra csökkent, míg a jelentősen megnövekedett bevételek legnagyobb nyertesei maguk a csapatok voltak.

Tavaly ilyenkor a 10 F1-es csapat éppen a kötelező gyárleállását töltötte, és egy centet sem kaptak az sport vezetőitől a második negyedévben, ebbe pedig majdnem bele is bukott a Haas és a Williams.

Idén azonban 308 millió dollárt oszthatnak szét maguk között, amely nem marad el sokkal attól 2019-es 335 millió dollártól, amelyet hasonlóan hét futam teljesítéséért kaptak a csapatok a második negyedévben.

A Liberty reményei szerint a harmadik negyedévben tovább növekszenek majd a Forma-1 bevételei az egyre több nézők előtt tartott futamnak és a vállalati érdeklődés fellendülésének köszönhetően.

A Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei értékelése szerint a cége elégedett a Forma-1 számaival.

„A Forma-1 minden téren teljesíti azt, amit várunk tőle” – mondta a cég közleményében. „A pályán, a szurkolóink, a csapataink, a partnereink, a befektetőink számára is, és elismerésre méltó munkát végeznek a 2021-es szezon során.”