A McLaren eladta alkalmazott technológiai részlegét is

A McLaren Csoport ezen oldala fontos szerepet tölt be a Forma–1-ben is, hiszen ők biztosítják a minden autóban megegyező elektromos vezérlőegységet (ECU). Az eladás ellenére ugyanakkor a részleg továbbra is a technológiai központjukban marad, és a menedszment sem változik.

A közleményükben azt is megerősítették, hogy minderre azért kerítettek sort, mert kizárólag az utcai autógyártásra, valamint a motorsportos csúcskategóriákra akarnak fókuszálni a jövőben, és ezzel további összegeket nyernek a pénzügyi újjászervezésük keretében.

Korábban 185 millió fontot szereztek azzal, hogy eladták a McLaren Racing 15 százalékos tulajdonrészét, ráadásul a Szaúd-arábiai Befektetési Alap révén további 550 millió fontra tettek szert.

A lényeg tehát az, hogy a márka a jövőben sokkal inkább szeretne a minél jobb motorsportos eredményekre, valamint az utcai eladásokra koncentrálni, miközben pénzügyileg is stabilabb lábakon fog állni.

Anthony Murray, a részleg vezérigazgatója így fogalmazott: „Örömünkre szolgál, hogy sikerült megegyezni a befektetésről, amely aláhúzza a jobb jövő létrehozásáért tett erőfeszítéseinket, és kihasználja az elektrifikációs, telemetriai, vezérlési és analitikai kapacitásunkat.”

A McLaren tehát folytatja átalakulását, és látszólag a minél jobb eredmények lebegnek a szemük előtt. A Forma–1-ben jelenleg a konstruktőri harmadik helyért küzdenek egymást követő második évben, de idővel szeretnének visszatérni az élre, miközben más sorozatokban is kezdik megvetni a lábukat.

