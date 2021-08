Ferrari: miénk az F1 legjobb pilótapárosa

A Ferrari jelenleg a McLarennel holtversenyben 163 ponttal a harmadik a konstruktőri bajnokságban, de míg a McLarennek a remek formában autózó Lando Norris szerzi a pontok többségét, a Ferrarinál igen kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, és Leclerc monacói, valamint hungaroringi balszerencséje miatt Sainz 3 ponttal vezet is csapattársa előtt.

A szezon első felét figyelembe véve azonban Mattia Binotto nagyon meg van elégedve a Ferrari történetének legfiatalabb pilótapárosával:

„Nagyon elégedett vagyok, több okból is” – értékelte Binotto a pilótái első féléves teljesítményét a Magyar Nagydíj után adott vasárnapi sajtótájékoztatóján. „Szerintem jelenleg a miénk a legjobb pilótapáros az egész mezőnyben.”

„Charlesról pedig eddig is tudtuk, hogy fantasztikus pilóta, de még mindig fejlődik, aminek szintén nagyon örülünk. Jó lehetőségeink voltak egy futamgyőzelemre is, de mint tudjuk, ez nem jött össze” – utalt arra, hogy a pole-pozíció megszerzése után a sérült féltengelye miatt még csak el sem tudott rajtolni Leclerc.

„A garázs másik oldalán pedig Carlos remekül illeszkedett be a csapatba, versenyről versenyre fejlődik, és jó mércét jelent Charlesnak is, mivel meg kell dolgoznia azért, hogy a nehezebb körülmények között is legyőzze.”

„Az, hogy mindketten 80 (Sainz 83, Leclerc 80) ponttal rendelkeznek, azt mutatja, hogy mennyire fontos, hogy két pilóta is jó pontokat szerezzen a csapatnak, ezzel eddig nagyon elégedett vagyok.”

„Várom már a következő korszakot, mert biztos vagyok benne, hogy ez a két srác még sok sikerrel fog minket megörvendeztetni.”