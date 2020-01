Kubica szponzora az Alfának is annyit fizet, mint tavaly a Williamsnek

Robert Kubica 2019-ben nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket a Williamsben, amely amúgy sem volt alkalmas jelentős tervek megvalósítására. A lengyelnek nem volt jó éve, végül bár a csapat egyetlen pontját ő szerezte, az időmérőkön rendre kikapott újonc csapattársától.

A Williams végül úgy is döntött, hogy idén már nem a lengyellel áll fel az F1-es csapat, Kubica helyére pedig az F2-ben pallérozódott Nicholas Latifi veszi át. Azonban a jelek szerint Kubica sem marad F1-es munka nélkül, ugyanis az Alfa Romeo bejelentette, hogy megállapodott a lengyellel, aki így idén a tesztpilótája lesz a svájci istállónak.

Ebben jelentős szerepe volt az Orlen nevű lengyel olajvállalatnak, amely jelentős pénzt áldozott arra, hogy Kubica ismét esélyt kapjon a királykategóriában, és a jelek szerint a Williamstől való távozása ellenére sem engedik el a lengyel kezét.

Az Orlen lehet idén az Alfa névszponzora, ezért cserébe pedig a hírek szerint éppen annyit fizet a cég, mint tavaly a Williamsnek, vagyis 10 millió eurót. azt azonban egyelőre nem tudni, hogy Kubica ezért milyen szerepet kap cserébe a hinwili alakulatnál.

Kubica a saját elmondása szerint eddig szimulátoros munkára kapott megbízást, de a lengyelhez közeli források szerint tartalékpilóta is lesz, és az alváz finomhangolása mellett meg kell ismerje a teljes autót, ha valóban úgy alakul, hogy be kell ugrania menet közben valamelyik versenyző helyére.

Egyelőre ennek fényében valószínű, hogy Kubica kap időt a téli teszteken, és akár a szezon közben pénteki szabadedzésen is bevethetik a lengyelt. Közben arról is hallani, hogy nem véletlenül van szükség Kubicára az Alfánál.

Az istállóra is kihat ugyanis az Alfa Romeo pénzügyi problémája, kevesebb forrás juthat a csapatnak, miközben annak beruházásokra lenne szüksége. Ezen a téren lehetett döntő fontosságú érv a Kubica mögött lévő financiális lehetőség.

Az Orlen cégnév hivatalosan is bekerült az Alfa Romeo nevébe, ennek ellenére a forma-1-es versenyekre az istálló nevezését a Sauber Motorsport AG adta be, szóval a versenyeken semmi sem változik, ha netán valamelyik versenyző dobogóra áll, 2020-ban is a svájci államszövetség himnuszát játsszák a csapat tiszteletére.

