Hivatalos: távozik a Forma-1 kereskedelmi ügyvezető igazgatója

A hu.motorsport.com már több cikket is közölt Sean Bratches távozásáról. Ez most hivatalossá is vált, ami azt jelenti, hogy a tapasztalt szakember január vége után már nem lesz a Forma-1 szervezetének tagja, ahol kereskedelmi ügyvezető igazgatói pozícióban dolgozhatott.

Még több F1 hír: Egy új csapat mutatkozott be a Forma-1 előszobájában: itt a Hitech Grand Prix

Bratches, aki az Egyesült Államok Nagydíjának tanácsadója marad, egyidejűleg csatlakozott a királykategóriához, amikor a Libert Media 2017 januárjában megvásárolta a sportot. A szakember az elmúlt években egy olyan csapatot épített fel és vezetett, mely nagyban átalakította a kereskedelmi üzletet a Forma-1-ben, és hozzájárult ahhoz, hogy a kategória nagyobb hírnévre tegyen szert globális szinten.

Hivatali ideje alatt számos pozitív változás történt ezen a területen, miközben a Forma-1 kibővítette a szponzori portfólióját, javította a sport globális elérhetőségét és a médiajogok hatókörét, valamint megújították a legfontosabb versenymegállapodásokat, és két új futamot is bejelentettek.

A hivatalos nyilatkozat szerint az ügyvezető maga mondott le a posztjáról, és úgy döntött, hogy visszatér az államokba, közel a családjához. Ezekben az években a cég londoni bázisán kellett dolgoznia, ami nehézzé tette számára azt, hogy több értékes időt töltsön el a feleségével és a családjával. A versenyekre való utazás pedig csak növelte az elfoglaltságát.

Sean Bratches, Managing Director of Commercial Operations, Formula One Group, and Chase Carey, Chairman, Formula 1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az 59 éves üzletembernek négy fia van, akik 29, 28, 26 és 25 évesek. A legfiatalabb Clay, akinek különleges segítségre van szüksége. Ezek az okok megerősítették abban, hogy vissza kell térnie a családjához.

Az F1 egyik legfontosabb láncszeme köszönetet mondott azért a hihetetlen utazásért, amit a Forma-1-gyel közösen élhetett át. „Nagyon élveztem! Személyesen szeretnék köszönetet mondani a Forma-1 csapatának a rendkívüli erőfeszítéseikért, és odaadásukért. Ők a legjobbak közül is a legjobbak, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is szolgálni fogják a szurkolókat, és megvalósítják a kidolgozott stratégiánkat az elkövetkezendő években.” - mondta Bratches, aki büszke az általa elértekre, és biztos abban, hogy egy nagyon stabil alapot tettek le a sportban, ami tovább és tovább fog fejlődni.

Carlos Sainz közel 60 évesen is felért a csúcsra, bizonyítván, hogy a kor messze nem minden. Nagyszerű felvételek a Dakar Rali utolsó szakaszáról, közvetlen a befutó előtt.