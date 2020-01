Stroll 16.7%-os részesedést vásárolt az Aston Martinnál: jön az Aston Martin F1 Team

Az elmúlt hetekben több érdekes hír jelent meg arról, hogy Stroll bevásárolhatja magát az Aston Martinba, miután a világhíres autómárka bajba került. A vezetőség csütörtök este hozta meg a döntését, mely szerint elfogadják a kanadai üzletember ajánlatát.

Az Autocar jelentése szerint ennek értelmében Stroll 182 millió fontért cserébe 16.7%-os részvényes lett. Az üzletet ma reggel hagyták jóvá a londoni tőzsdén, mely tartalmaz egy 318 millió font összegű készpénzes infúziót, ami így a brit autógyártónak összesen 500 millió font hozzájárulást jelent.

Ez pedig az új megállapodás értelmében azt is jelenti, hogy Stroll, aki a Racing Point F1-es csapat tulajdonosa, 2021-től Aston Martin gyári csapatával folytathatja tovább. Az eredeti megállapodás 10 évre szól, melyből 5 esztendő egy szponzorációt is magában foglal. Ez 2021-től lép érvénybe, hivatalosan is megalakítván az Aston Martin F1 Team-et.

Ez pedig azt sugallja, hogy Stroll a korábbi jelentésekkel ellentétben nem vásárolja meg a Mercedes gyári csapatát, hanem a Racing Point-ot alakítja át. Az üzlet részeként a Stroll vezette konzorcium, a Yew Tree Overseas 45.6 millió font értékben új törzsrészvényeket vásárol az Aston Martin Lagonda-ban, részvényenkénti 4 fontos áron.

A konzorciumban ott van a JCB elnöke, Anthony Banford, a Power Corp Canada korábbi főnöke, Andrew Desmarais és a hongkongi divatbefektető Star Chou is. Az 500 millió font értékű beruházás magában foglalja Stroll 55.5 millió font összegű rövid távú finanszírozását a vállalat azonnali likviditásának javítása érdekében, amit a teljes részvénykibocsátás után visszatérítenek.

A cég szerint a beruházásból származó bevételt a likviditás javítására és a DBX gyártására fordítanak, valamint a társaság teljesítményének megfordítására. Érdekes kérdés, hogy mi lesz az Aston Martin és a Red Bull közös megállapodásával, ami nemcsak szponzori, mivel közösen építették meg az Aston Martin Valkyrie-t. A hivatalos tájékoztatás szerint 2020-ban is folytatódni fog a Red Bull támogatása, egészen a hiper-sportautó leszállításáig.

Az Aston Martin hangsúlyozta, az új tervben az is szerepel, hogy újabb beruházásokat abszolváljanak az elektromos autók területén, amit 2025-ig tolnak el. A cég elkötelezett amellett, hogy a jelenleg fejlesztés alatt álló középmotoros autóit leszállítsa, kezdve a Valhalla típussal 2022-ben.

Közvetlen prioritásként a DBX szerepel a listán, amire eddig már 1800 megrendelés futott be. Tavasszal pedig érkezik a Vantage, beleértve a roadster verziót is. Később pedig megkezdődnek a Valkyrie kiszállításai. A luxusautókat gyártó cég szeretné, ha éves szinten 10 millió fonttal csökkentenék a költségüket.

Az Aston Martin nem feledkezik meg a különleges modellek gyártásáról sem, így azok kulcsszerepet játszanak, és a tervben van, hogy éves szinten az örökség különleges autóit tegyék elérhetővé az ügyfelek számára.

Stroll ügyvezető elnökként igen komoly befolyással bír majd a cég irányításában. Andy Palmert, az Aston Martin elnök-vezérigazgatóját már tájékoztatták erről. Problémát jelenthet azonban az a tény, hogy az Aston Martin és a Red Bull közös technikai megállapodása részeként Milton Keynesben egy irodát hoztak létre az autógyártóval, és mivel Stroll egy másik F1-es csapat tulajdonosa, fennállhat a fontosabb információk kiszivárgása.

