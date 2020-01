A Pirelli a Brit és a Japán Nagydíjon is névadó szponzor lesz az F1-ben

A Pirelli évek óta egyedüli beszállítója a Forma-1-nek, de emellett szponzor is. Ennek kapcsán a cég most megerősítette, hogy a 2020-as Brit és Japán Nagydíj névadó támogatója lesz. Nyilvánvalóan mindez a brit és a japán szervezők számára is egy fontos üzleti megállapodást jelent.

Az F1 gumiszállítója idén érdekes helyzetbe került, mivel sokat dolgozott a 2020-as abroncsokon, de azokat végül visszavonták a csapatok külön kérésére. Emiatt idén is a 2019-es gumik lesznek munkában, ami által még stabilabb lehet az év.

A háttérben azonban gőzerővel zajlanak a munkálatok 2021-re, hiszen többek között a kerekek is átalakulnak: jönnek a 18 colos kerekek, ami a Pirelli számára is óriási kihívást jelent. Az F2-ben pedig már idén versenyezni fognak ezekkel a fejlesztésekkel.

