Egy nagyobb szponzor készül megállapodást kötni a Mercedesszel az F1-ben

Ez az összeg más csapatoknál akár főszponzori helyet is érhetne, de a Mercedesnél más az árszabás, hiszen egy olyan istállóról beszélünk, mely 2014 óta mindent megnyert a Forma-1-ben, valamint a világ egyik legismertebb autómárkájáról beszélünk.

Az utóbbi időben sok olyan hír látott napvilágot, miszerint a Mercedes kiszállhat az F1-ből, és 2021-től csak motorgyártóként folytathatja tovább. A Daimler első embere ezt egyértelműen tagadta, és úgy fogalmazott, nagyon is szépen termel számukra a projekt.

Addig azonban, míg alá nem írják az új Concorde Egyezményt, semmi sem biztos. A Financial Times közben arról ír, hogy az Ineos brit vegyianyag gyártó éves szinten 26.2 millió dollárral támogatná a Mercedest a szponzori megállapodásért cserébe.

A cég ezzel növelné a sportérdekeit, és a Forma-1 egy kiváló platform lehet erre, ami globális szinten az új helyszínekkel még nagyobb ismertségnek örvend, mint eddig bármikor. Emellett Lewis Hamilton szintén brit színekben versenyez, így adott lehet a megállapodás.

Az üzletet valószínűleg a következő hetekben be fogják jelenteni. Az Ineos korábban már a kerékpársportban is letette a névjegyét, és a csapatuk 2018-ban és 2019-ben is megnyerte a világhíres Tour de France-t.

A társaság a vízi sportokból is ismert, közelebbről az Amerikai Kupáról. Az alakulat az Ineos Team UK nevet kapta. A labdarúgásban pedig tavaly 110 millió dollárt költött, megszerezvén a francia első osztályban szereplő OGC Nice csapatot. Emellett még más sporttal kapcsolatos befektetéseik is vannak, de a Forma-1 egy új szintet jelenthet.

