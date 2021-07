Russell biztosan Mercedes-motoros autót vezet 2022-ben is, Wolff már meghozta a döntését

George Russell és Valtteri Bottas szerződése is lejár a 2021-es Forma-1-es szezon végén, az utóbbi időben pedig a paddockból kiszivárgó pletykák azt a forgatókönyvet erősítik, hogy a Mercedes 3 williamses szezon után lehetőséget ad majd a fiatal britnek Lewis Hamilton mellett.

Mivel a Mercedes a nyári szünet alatt tudatja majd a két pilótájával, hogy melyik csapatoknál folytatják a Forma-1-es pályafutásukat, a Red Bull az alkalmat kihasználva kicsit oda is szúrt nekik, és elmondták, hogy természetesen nem mondanának nemet Russellre, ha elérhető lenne a piacon.

Még több F1 hír: Hivatalos: a Magyar Nagydíj előtt felülvizsgálják a Verstappen-Hamilton esetet

„Az biztos, hogy egy Mercedes-motoros autót fogok vezetni jövőre is” – mondta Russell a német RTL-nek. „A Mercedes az én márkám, az én autóm, hűséges vagyok hozzájuk. Azt azonban még nem tudom, hogy milyen színű autóval fogok versenyezni.”

„Az kizárt dolog, hogy a Red Bullhoz igazoljak jövőre. Mercedes-pilóta vagyok, mellettem voltak eddig végig a karrierem alatt, és remek lehetőségeket adtam nekem, mint juniorpilótának. Természetesen jól esik hallani a Forma-1-es közösség pozitív visszajelzéseit, de maradok hűséges a Mercedeshez.”

Szintén az RTL-nek beszélt korábban a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is, aki akkor amellett, hogy kicsit oda is szúrt Russellnek, amiért még mindig szokott hibázni, kijelentette azt is, hogy a fejében már megfogalmazódott, hogy kinek adja a 2022-es ülést.

„Majd meglátjuk, hogy milyen döntést hozunk, vagy milyen döntést hoztunk, amit még nem árultunk el senkinek” – fogalmazott az osztrák üzletember.

Még több F1 hír: „Budapest az egyik kedvenc pályám”

Az biztos, hogy Russell egyre többször hangoztatja, hogy a tanulóidőszaka után már a futamgyőzelmekért harcolna, ahogyan azt barátai, Lando Norris vagy Charles Leclerc is teszi, de elégedett a Williams fejlődésével is.

„Nyerni akarok, de a csapat is óriási fejlődést ért el 2019 óta. Természetesen nem vagyunk ott, ahol lenni akarunk, de folyamatosan fejlődünk. Egy győzelem azonban elérhetetlen számunkra. A silverstone-i eredményeket is sikerként kell elkönyvelnünk, máskülönben egész évben depresszívek lennénk.”

„Ez a szezon mindenkinek nagyon kemény, a csapatoknak és a pilótáknak is, ezért egyszerűen nem élvez most nálam prioritást ez a döntés. Még a szezon felénél sem járunk, de már a következőről beszélünk.”