Jó hírt kapott a Red Bull a Hondától Verstappen balesete után

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a kórházi ellenőrzéseken is egészségesnek találták Max Verstappent a 2021-es Brit Nagydíjon történt balesete után, a Red Bull egy másik terület miatt aggódott a háttérben.

Amellett, hogy a csapatfőnök Christian Horner számításai szerint 1.8 millió dolláros kár keletkezett az RB16B-ben, a legfontosabb kérdés az volt, hogy a kocsiban duruzsoló Honda-motor is kibírta-e az ütközést.

A 2021-es szezon 23 versenyét mindössze 3 erőforrással kell teljesítenie a csapatoknak, amennyiben ezt a határt átlépik, minden egyes új beszerelt komponensért rajtbüntetést kapnak.

A Honda azonban már a Brit Nagydíj másnapján úgy nyilatkozott, hogy bár egy ideig bennük is megállt az ütő az autóról készült első képek után, az előzetes átvizsgálásuk után őket is meglepte, hogy mennyire jó állapotban maradt a motor.

A Magyar Nagydíj előtti szerdai napon pedig Helmut Marko újságolta el a jó hírt az F1-Insidernek, hogy a Honda meg tudta menteni a kérdéses erőforrást.

„A Honda zöld jelzést adott a baleset során használt motorunknak, a továbbiakban is használhatjuk majd. Ez azért fontos, mert így nem kell majd azon aggódnunk, hogy belefutunk egy hátrasorolásba a szezon valamelyik pontján” – ami valóban az utolsó dolog lenne, amit a Red Bull kívánhat idén.

Holnap derül ki az is, hogyan dönt az FIA a Red Bull fellebbezési kérelmével kapcsolatban, az osztrák expilóta azonban ezúttal nem militáns hangot ütött meg a témával kapcsolatban:

„Minden lehetséges az ügyben, az is, hogy szigorítanak a büntetésén, de lehet, hogy teljesen felmentik. Számunkra az a legfontosabb, hogy az újabb körülményeket is vegyék figyelembe, és hogy Max lássa, a csapat maximálisan mögötte áll.”

Marko interjúja után nem sokkal a Honda is megerősítette, hogy egyelőre csak olyan alkatrészeket cseréltek Verstappen motorjában, amelyekért nem jár büntetés. Az újraépített egységet már pénteken be is szerelik a Hungaroringen a szabadedzésekre, és amennyiben ott jót teljesít majd, azután döntenek majd arról, hogy még versenymotorként is hasznosítani tudják-e a kérdéses motort.