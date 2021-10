Palmer szerint a Red Bullnál elég „bizarr” a versenyzői dinamika

A holland nagy küzdelem árán nyerte meg végül az Amerikai Nagydíjat, hiszen Lewis Hamilton az utolsó körökben jelentős mértékben közeledett rá, és a végén csak alig egy másodperc választotta el őket egymástól.

A két pilóta viszont nagyon eltérő taktikák után érte el ezt az eredményt, mivel Verstappen mindkétszer korán cserélt kereket, miközben Hamilton igyekezett minél tovább a pályán maradni, hogy a végén gumielőnyből támadhasson.

A Red Bull-os pilóta a tizedik kör végén jött ki először a pitbe, majd pedig a rádión szólt a csapatának, hogy Perezt bevetve igyekezzenek megakadályozni azt, hogy Hamilton minél tovább mehessen el az adott szetten.

Még több F1 hír: Brawn elárulta, hogy szerinte miért izgalmas az idei év

Palmer szerint ez azonban nagyon is szokatlan, és úgy érzi, elég fura dinamika uralkodik a bikásoknál. „Egy versenyző próbálja diktálni a csapattársa taktikáját – ez igazából példa nélküli egy verseny során, a Red Bull azonban behívta Perezt, így Hamiltonnak is jönnie kellett” – írta a brit az F1 hivatalos oldalán.

„Tudjuk, hogy a Red Bull időről időre beáldozza Perezt az egyéni bajnokság érdekében. Már Silverstone-ban kihívták őt a bokszba pontszerző helyről, hogy elvehesse Hamilton elől a leggyorsabb körért járó pluszpontot.”

„Kissé bizarrnak tartom, hogy a versenyben vezető ilyesmiket kezd javasolni a rádión keresztül, de ez is csak azt mutatja, hogy Verstappen mennyire egy dologra figyel most. Úgy viselkedik mint egy pilóta, aki már volt ilyen helyzetben, és tudja olvasni a versenyt, még ezekben a nagyon feszült helyzetekben is.”

„Az egész istálló, beleértve a márkatársát is, egyetlen irányba húz. Ez akkor is egyértelmű volt, amikor Perez nem harcolt vele az első körben.” Miután a bikások egy Mercedes-pályának hitt helyszínen nyertek, és Verstappen előnye 12 pontra nőtt, Palmer szerint is most ő favorit, de ettől függetlenül még számít néhány csavarra.

„Verstappen nem volt túl boldog Törökország után, mert úgy érezte, a Mercedes egyre erősebb lesz. Most azonban már sokkal jobban néznek ki a dolgai. 12 ponttal vezet, ekkora különbség pedig utoljára Silverstone-ban volt, most pedig Mexikó következik, amely általában a Mercedes egyik Achillesz-sarka volt.”

„Ráadásul még ott van az esély, hogy Hamiltonnál megint motort kell cserélni. Verstappen most ezzel a tökéletes teljesítménnyel ismét a favorit szerepébe helyezte magát, ha pedig megnyerné a bajnokságot, akkor az austini futamot az egyik döntő momentumnak lehetne tekinteni.”

„Hiába azonban a lendület, pihenni nem lehet. Amilyen volt eddig ez az idei év, biztos vagyok benne, hogy Abu Dhabi előtt lesznek még fordulatos események” – vélekedik Palmer a jelenlegi bajnoki helyzetről.

Häkkinen is Verstappen remek és érett vezetését méltatta