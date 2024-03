A korábbi F1-es pilóta szerint a Williams „hibás döntést” hozott Ausztráliában

Albon az ausztrál hétvége első szabadedzésén szenvedett komoly balesetet, az alakulatnak viszont nem volt tartalék váza, ami miatt James Vowles csapatfőnök arra jutott, hogy az esemény további részét egy autóval teljesítik, azt pedig nem Sargeant, hanem Albon kapja meg.

Ez a döntés alapvetően teljesen logikusnak tűnt, hiszen Albon tavaly kiváló teljesítményt nyújtott, és egyetlen pontot leszámítva ő szállította a csapatnak a konstruktőri hetedik helyet. Ezek alapján pedig egyértelmű, hogy neki nagyobb esélyei vannak jó eredményt elérni, mint Sargeantnek.

A Williams végül azonban így is pont nélkül maradt Ausztráliában, hiszen nem tudták kihasználni, hogy több élversenyző sem fejezte be a futamot. Helyettük az RB és a Haas aratta le a középmezőny babérjait, és Palmer nemrég arról beszélt az F1.com-on, hogy az istálló nem hozott jó döntést, amikor elvették Sargeanttől a saját autóját.

„A döntés, hogy Alexet ültették Logan autójába, nem volt könnyű a Williams számára. James Vowles szerint ez volt karrierje legnehezebb elhatározása, és efelől nincs is kétségem, de szerintem mégis hibás döntést hoztak.”

„Szedjük kicsit darabokra a helyzetet. Először is, Albon lett volna az erősebb versenyző a hétvégén? Logikus módon igen, figyelembe véve a tavaly mutatott formáját és a Sargeanttel szembeni teljesítményét. Pénteken azonban 34 körrel kevesebbet ment, mint csapattársa, ami nagyjából másfél edzésnek felel meg. Emellett sem időmérős, sem pedig versenyszimulációt nem futott, ellentétben Logannel.”

„Ha Vowles ezek ellenére is azt gondolja, hogy Albon erősebb lett volna, akkor felmerül az a kérdés: miért adtak új szerződést Sargeantnek 2024-re, ha ennyire nem bíznak benne? A szezon persze hosszú, így a csapatnak és Logannek is van még ideje a visszavágásra, de látni, hogy az autódat szétszedik, majd előkészítik a csapattársad számára, biztosan nem lehetett könnyű, bármennyire is nagylelkű volt a nyilvánosság előtt.”

„Az amerikainak most azonban minden eddiginél jobban bizonyítani kell, és nemcsak a médiának és a nagyvilágnak, hanem a saját csapatának is” – zárta gondolatát Palmer.

A napokban érdekes információk derültek ki a 2026-os autók kapcsán, köztük egy KERS-re hajazó rendszerrel.