Norris szerint a McLaren a kanyarokra koncentrál

A McLaren 2019-ben jelentős technikai fejlődésre tett szert, és ennek köszönhetően meg is szerezte a negyedik pozíciót a konstruktőri versengésben. Ez az előrelépés az élmezőnnyel szembeni hátrány további faragására ösztönzi a McLarent, amely már keresi a területeket, amellyel a 2020-as autó az elődje fölé nőhet.

A Forma-1-ben idén nem lesz jelentős technikai változás a tavalyi, első szárnyakat érintő változást követően, vagyis a csapatok a folytonosságra építhetnek. A McLaren már bejelentette, hogy alapvető változásokra is kész a 2020-as autó kapcsán, és ezt Lando Norris is megerősítette az Autosport International '20 elnevezésű eseményen.

"A dolgok azért nem annyira mások, mint voltak a tavalyi szezonkezdés előtt. A tavalyi egy szinte teljesen új autó volt egy sor mechanikai problémával. Merthogy azért nem minden problémáról hallani, ami egy csapat életében felmerül. És mi az elmúlt év elején elég keményen szenvedtünk" - jelentette ki Norris.

"És az még egy új autó is volt, amelyet meg is kellett érteni. Míg az idei autó sokkal inkább a tavalyira épül, de persze így is minden területen dolgozunk rajta. Én pedig mondhatom, hogy magabiztosabb vagyok a vezetésemet illetően, mert már a második évemet kezdem, szóval sokkal nyugodtabb lehetek" - mondta a brit.

"És a csapat remek munkát végez, folyamatosan, elsősorban azokon a területeken, amelyeken az elmúlt években probléma merült fel. Ez elsősorban a kanyarokat jelenti, és főleg azokat a speciális kanyarokat, ahol a legtöbb gondunk volt" - mondta Norris, aki szerint már most pozitívak az eredmények.

"Ezeken a területeken dolgozunk, és az eredmények, amiket látok, azok nagyon pozitívak. A jó irányba indultunk, de még versenyképesebbnek kell legyünk" - mondta Norris, aki szerint a csapat nagyon összetartóan dolgozik, ennek következménye a tavalyi eredmény.

"Nem végeztünk volna a negyedik helyen tavaly, ha csapatként nem úgy dolgozunk, mint anno. Éppen annak tudható be az eredmény, ahogy segítettünk egymásnak, ahogy próbálkoztunk, mint csapat. Most minden területen eredményt hoz ez. A folytatásban bízom, én pedig csak élvezni akarom" - tette hozzá a fiatal brit.

