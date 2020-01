12 Schumacher-rekord, amit Hamilton még nem döntött meg

Lewis Hamilton 2019-ben a hatodik világbajnoki címét nyerte a Forma-1-ben, ezzel a legendás Michael Schumacher hét vb-címes rekordjának kapujába került. Azonban nem csak a világbajnoki elsőségek, vagy a futamgyőzelmek rekordjai kerülhetnek terítékre.

Az Autosport.com.ru szedett össze így 12 olyan rekordot, amelyet még Michael Schumacher tart. A német az egyetlen jelenleg, aki egy adott nagydíjat nyolc alkalommal is meg tudott nyerni, Schumacher a Francia Nagydíjat nyerte meg nyolcszor. Hamilton idén kétszer is nekifuthat ennek a rekordnak a beállításának, Kanadában és Magyarországon is hétszer győzött korábban.

Schumacher tartja a legtöbb dobogós helyezés rekordját, a német 155 alkalommal állt dobogón, míg a brit jelenleg 150-nél jár, vagyis nagy a valószínűsége, hogy idén ezt a csúcsot megjavítja.

Nem lesz ilyen könnyű dolga a "mesterhármasok" terén, Schumacher pályafutása során 22 versenyhétvégén szerezte meg a pole pozíciót, nyerte meg a futamot és teljesítette a leggyorsabb kört, ez a bravúr eddig 15-ször sikerült Hamiltonnak. És mivel a brit eddig szezononként négynél több mesterhármasra nem is volt képes, kétséges, hogy idén hétszer összejön-e neki.

Schumacher 15 egymást követő szezonban szerzett futamgyőzelmet, Hamilton 13-nál jár, vagyis ezt a rekordot csak 2021-ben állíthatja be.

2004-ben Schumacher 13 futamon tudott nyerni, kilenc évvel később Sebastian Vettel beállította a csúcsot. Hamilton azonban eddig 11-nél soha nem nyert több futamot egy szezon során. A britnek ugyanakkor folyamatosan növekvő naptár áll a rendelkezésére a következő években.

Schumacher 5111 kört teljesített F1-es karrierje során, Hamilton pedig már második 4486 körrel, vagyis még 625 kör a differencia. Tavaly Hamilton 511 körig jutott, de 2020-ban már 22 futamon gyűjtheti a köröket.

Schumacher 77 leggyorsabb körrel büszkélkedhet, a 35 születésnapját a napokban ünnepelt Hamiltonnak pedig ezen a téren szinte esélye sincs, hiszen jelenleg 47 leggyorsabb körrel rendelkezik.

Michael Schumacher neve összenőtt a Ferrarival, a német 71 futamot nyert az olaszokkal, de Lewis Hamilton ezen a téren is a nyomában van, hiszen a Mercedes-szel az elmúlt években 63 futam megnyeréséig jutott.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Daimler AG

Schumacher 181 versenyen képviselte a Ferrarit, Hamiltonnak az idei Ausztrál Nagydíj a 141. versenye lesz a Mercedes-szel.

Schumacher 5 egymást követő évben bizonyult a Forma-1 legjobbjának 2000 és 2004 között, Hamiltont Nico Rosberg 2016-os diadala fosztotta meg a rekorddöntés lehetőségétől, ám jelenleg három zsinórban szerzett címével már jobban is áll, mint akkor.

És ott van még Schumacher 91 futamgyőzelmes rekordja, amelyet még 2006-ban állított fel. Akkor úgy tűnt, lehetetlen lesz megjavítani, de Hamilton 2020-ban megteheti. A brit 84 futamgyőzelemmel áll, vagyis hét győzelemre van szüksége idén a csúcs beállításához.

És a végén persze ne feledkezzünk meg a bajnoki címekről, Hamilton 2020-ban hetedszer juthat fel a csúcsra, ezzel beérve a német legendás rekordját.

