Norris: "Semmi sem utalt" a McLaren hirtelen jó formájára

A verseny közepén a biztonsági autó beküldésének időpontja által segített Norris könnyedén maga mögött tudta tartani a másik Red Bullt Sergio Perezzel, így második lett Max Verstappen mögött, karrierje 15. dobogós helyét szerezve.

A McLaren formája kellemes meglepetés volt a csapat számára, akik arra számítottak, hogy kármentésre kell berendezkedniük Kínában, tekintve, hogy a sanghaji pályán inkább lassú és elnyújtott kanyarok szerepelnek egy hosszú egyenessel, mind olyan elem, amiben az MCL38 nem valami erős.

Norris elmondta, a csapatot ugyanúgy meglepte kínai tempójuk, mint mindenki mást, semmi jel nem utalt ugyanis rá, hogy ennyivel jobbak lennének a vártnál: „Egyszerűen gyorsabbak voltunk, mint vártuk. Nem szenvedtünk annyira azokon a helyeken, ahol megvannak a korlátaink, mint vártuk.”

„Ezek a hosszú kanyarok, mint az első, mindig is a gyengéink voltak. Most pedig egy része ennek a kanyarnak jobb volt, mint vártuk. Még tanuljuk az autót és az aszfalt is elég fura volt, lehet, hogy ez is kicsit a kezünkre játszott.”

„Szóval ezeket nem csak kitaláljuk, őszinték vagyunk azt illetően, hol szeretnénk lenni. Szerintem, ha úgy kezdenénk neki a hétvégének, hogy tudjuk, ha jók leszünk, akkor azt mondanánk. Egész évben a Red Bull és a Ferrari mögött voltunk, nem volt okunk hirtelen azt mondani, hogy megelőzzük őket. Semmi sem utalt arra, hogy ilyen remek versenyünk lesz ma.”

Verstappennel és Perezzel ellentétben Norris még nem cserélt kereket, amikor Valtteri Bottas Saubere a 20. körben megállt, de a versenyirányítás kivárt a virtuális biztonsági autó elrendelésével és Norris attól tartott, hogy elszalasztotta erre az esélyét, akkor érkezett ugyanis a VSC, amikor elhagyta a bokszutca bejáratát:

„Akkor elrepült pár B-betűs és P-betűs szó, meg ilyenek. Egyértelmű volt, hogy VSC lesz, de csak nem akart jönni. Mondtam magamnak, hogy tuti abban a pillanatban jön majd, amikor ráfordulok a célegyenesre és így is lett!”

Mivel azonban igen sok idő volt Bottas autóját eldaruzni, és a biztonsági autónak a pályára is kellett hajtania, Norris végül meg tudta előzni a bokszban Perezt, akinek az újraindítás után Charles Leclerc mellett is el kellett mennie.

„Persze, a mi kezünkre játszottak a dolgok, mert így a Red Bulloknak még egyszer jönnie kellett. Ez nyilván Checo elé repített és közénk került a Ferrari. Az szerintem egy kicsit megmentette az irhámat.”

