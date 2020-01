Mitől ennyire erős Lewis Hamilton? 2. rész

Az utóbbi három világbajnoki címet a Forma-1-ben Lewis Hamilton szerezte meg, a brit pilóta pedig egyre közelebb jár ahhoz, hogy megdöntse Michael Schumacher rekordjait. Immáron hat világbajnoki cím áll a neve mellett, 84 futamgyőzelemnél jár, és 88 pole-pozíciót szerzett eddig – előbbi két kategóriában már csak Michael Schumacher előzi meg, utóbbiban ő vezeti az örökranglistát.

A Motorsport.com francia kiadása pedig összegyűjtött öt indokot, hogy mitől ennyire erős versenyző Lewis Hamilton. A második indok Hamilton önbizalma.

„Vettelt gyakran írják le olyan pilótának, aki kivételes mentális rugalmassággal rendelkezik, vagyis megvan a képessége arra, hogy a hibája okozta sokk után nagyon hamar félre tudja rakni a hibáját, mintha semmi sem történt volna.”

„Ha ez így lenne, akkor nem változtatott volna semmin a híres 2017-es Szingapúri Nagydíj rajtja után, amikor azt mondta, nem látta Kimi Raikkönen autóját. Emellett még a 2018-as Német Nagydíjat lehet megemlíteni, amikor nem hibázott nagyot, azonban a hibának óriási következményei voltak. Semmi sem történt, lépjünk tovább – szólhatna Vettel, de nem úgy tűnik, hogy ez lenne: a német gyakran esik szét nyomás alatt.”

„Négyszeres világbajnok, vagy sem, ha ez történik, az felemészti az önbizalmadat. Kétségtelen, hogy Vettel negatív spirálja már 2018-ban elkezdődött, de ennek a hatásai még 2019-ben is érződtek. Egyik hiba után jön a másik, és az emberek elkezdik megkérdőjelezni a képességeidet, és azon gondolkodnak, hogy még mindig tudod-e hozni a szintet…”

„Sokáig Fernando Alonsót jobb versenyzőnek tartották, mint Lewis Hamiltont, vagy legalábbis komplettebb versenyzőnek tartották a spanyolt, mivel míg Hamilton követett el hibákat, Alonso sokkal ritkábban.”

„Az utóbbi három szezonban viszont Hamilton egy olyan hatszoros világbajnokká vált, aki robusztusabb, kegyetlenebb lett, és kiváló érzékkel állapítja meg, hogy mit kell tennie, ha éppen nem az ő szája íze szerint történnek a dolgok.”

Hamilton így nyilatkozott: „Amikor ez a helyzet, akkor általában az történik, hogy túltolod. Tapasztalat kell ahhoz, hogy ne told túl, és az ilyen dolgokat ne engedd be az autódba. Éppen ezért kontrollálom, hogy mennyire nyomhatom, de persze mindannyian túltoljuk néha… például ha a gumival van problémánk, vagy ilyesmi…” – mondta a brit.

„Minden versenyzőnek harcolnia kell, hogy kompenzálják az autóik adta korlátokat. Ahogy Hamilton is elismerte, néha ő is beleesik ebbe a hibába. De megváltozott a gondolkodása ezen a téren, és már nem számít szitokszónak a „veszteség-minimalizálás”. Hamilton 2017-2019 közötti periódusának egyik legkiválóbb kvalitása, hogy úgy fejlődik, ahogy az autója is fejlődik a szezon során. Ezt láthattuk a 2017-es és a 2018-as szezon második felében, amikor mindent kihozott az autójából, míg Vettelnek ez nem sikerült akkor, amikor a Ferrari stagnált.”

„Hamilton óriási önbizalma és a saját képességeibe vetett hite segít neki abban, hogy ne vállaljon szükségtelen kockázatot, miközben a riválisai néha megteszik ezt.”