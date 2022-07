Hamilton: Russellben megvan minden ahhoz, hogy a Mercedes vezére legyen

Hamilton és Russell párosa az egyik legerősebb a jelenlegi mezőnyben. Toto Wolff csapatfőnök ugyan elmondta, hogy nem állítottak fel semmilyen sorrendet pilótáik között, az azért elmondható, hogy továbbra is a hétszeres bajnokot tartják a húzóembernek.

Russell pedig még az év korábbi szakaszában elmondta, hogy számára nem gond, ha egyelőre a rutinosabb brit az igazi vezető. „Lewis már olyan régóta van itt, miközben én vagyok az új srác a csapatnál. Nem fogok azzal próbálkozni, hogy én legyek a csapat vezére, miközben a valaha volt legnagyobb ellen küzdök, aki már tíz éve itt van. Ő a csapat kapitánya, és ennek így is kell lennie.”

Az év eleje óta viszont már elég sok eltelt, így a két csapattárs is jobban megismerhette egymást. Hamilton pedig ezek alapján véli úgy, 24 éves honfitársa bizony képes lehet arra, hogy átvegye majd tőle a stafétát.

„Látszik rajta, hogy mennyi potenciál rejlik benne, és a tökéletes helyen is van ehhez. Úgy vélem, attól függetlenül, hogy én itt vagyok-e vagy sem, neki minden képessége megvan ahhoz, hogy továbbvigye a csapatot és sikerre vezesse őket, szóval szerintem az istálló jó döntést hozott. Remélem, én is segíthetek neki fejlődni” – idézte Hamilton szavait a GPFans.com.

A munkakapcsolatukról pedig a következőket mondta: „Nem mondanám, hogy kemény lenne, inkább kellemes. Remekül dolgozunk együtt, George pedig elképesztően pozitív, jó hatással van a munkakörnyezetre, és valóban nagy élmény együtt dolgozni vele.”

„Jó látni a sikereit is. Remek munkát végzett, sok pontot szerzett a csapatnak, továbbra is fejlődik, és ez még hosszú ideig így is lesz” – méltatta fiatal csapattársát Hamilton.

