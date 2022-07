Coulthard: Max és Lewis között egyszerűen nincs meg a kapcsolat, pedig...

Sajnos nemcsak a pályán, hanem a lelátón történtek is komoly beszédtémát szolgáltattak a Forma-1-es Osztrák Nagydíj után. Spielbergben, de már előtte Silverstone-ban is reflektorfénybe került a nézők viselkedése, Angliában Verstappen, Ausztriában Hamilton kapott fújolást és füttyöt.

Ami ennél is kellemetlenebb lehet a Forma-1 számára, hogy egyes szurkolók rasszista és homofób megjegyzéseket kiabáltak be, de arról is érkezett híradás, hogy részeg rajongók egy csoportja nőket zaklatott a lelátón.

Az F1 természetesen teljes mértékben elítélte az elfogadhatatlan viselkedést és elismerte a problémát, az elmúlt napokban pedig a száguldó cirkusz szereplői között is konszenzus alakult ki a kérdésben: az ilyesminek nincs helye a sorozatban.

Az persze minden sport sajátja, hogy polarizálja a nézőket és kialakulnak rivalizálások a pályán belül és kívül egyaránt. A Forma-1-ben ilyen rivalizálássá fejlődött Lewis Hamilton és Max Verstappen kapcsolata a 2021-es szezon során, amikor a végletekig kiélezett csatában dőlt el közöttük a világbajnoki cím.

A korábbi F1-es versenyző, David Coulthard úgy látja, a két pilóta személyisége nagyon különböző, és annak ellenére, hogy finoman fogalmazva sem nevezhetők barátoknak, olyan fontos személyiségei a szériának, ezért nagy szerepet játszhatnak a szurkolói csoportok közti feszültség enyhítésében.

„Lewis és Max között egyszerűen nincs meg a kapcsolat, mint ami például Leclerc és Sainz, vagy Russell és Norris között megvan. Azt hiszem, ez ilyen generációs probléma. Talán nem is tűnik soknak az a tizenpár év, de a sportban ez több mint egy generáció“ - magyarázta Coulthard a Channel 4-nak.

„Igazából azt szeretném, ha kéz a kézben kiállnának a nyilvánosság elé, és nyilatkozatot tennének a Forma-1 szurkolóinak, hogy eddig és ne tovább, mert így tényleg nem érzem magam jól ebben a közegben“ - folytatta a skót.

„Mindenkinek szíve joga eldönteni, kinek szurkol, de arra kérek mindenkit, legyetek sportszerűek. Tegyük olyanná ezt a sportágat, amely kivívja az emberek tiszteletét“ - zárta Coulthard.

Fernando Alonso a rádiózásával próbálta „kicselezni” az FIA-t

A monzai hat óráson nem volt izgalomban hiány, nézzétek meg az Alpine és a Toyota csatáját az alábbi videóban!