Az FIA véglegesítheti a bukócsövekre vonatkozó szigorúbb szabályozásait

A testület Csou Kuan-jü balesete után megígérte, hogy még komolyabb teszteknek veti majd alá a bukócsöveket, miután az egyszerűen megadta magát az említett incidens során. Ennek azonban elsősorban az volt az oka, hogy az autó olyan erővel csapódott az aszfaltnak, amilyet még senki sem látott korábban, majd pedig hosszú métereket csúszott fejjel lefelé.

Az Alfa Romeo azóta is szorosan összedolgozik az FIA-val, miközben a többi alakulat is egyeztett velük a potenciális változtatásokról. Az egyik ilyen az lehet, hogy megtiltják az Alfa által jelenleg használt kettéosztott légbeömlőt, mivel az talán gyengíti a bukócső szerkezetét.

Bármilyen szabályváltozásra is kerül azonban sor, azt minél hamarabb meg kéne erősíteni, hogy a csapatoknak maradjon elég ideje a 2023-as karosszériák módosítására. Egy esetleges komplikáció lehet viszont, hogy egyes istállók talán át akarják vinni az utascellájukat a következő szezonra is a spórolás jegyében, így viszont nekik is alkalmazkodniuk kéne.

A Francia Nagydíjon a svájciak technikai igazgatója, Jan Monchaux is megerősítette, hogy folynak a megbeszélések az FIA-val. „Az elemzés még mindig tart, már az első naptól kezdve dolgozunk azon, hogy rekonstruáljuk a balesetet, és a lehető legjobb módon felmérjük azt.”

„Ez nem egy egyszerű feladat, mert akkora erők hatottak. Még a belső vizsgálatok sem zárultak le teljesen, ezért nem fogok megosztani semmit. Ha pedig valaki közzétesz majd valamit, az az FIA lesz.”

A McLarentől James Key is arról beszélt, hogy Csou fejre állásánál példa nélküli erőhatások érték az autót és ezzel a felső bukócsövet is. „Megértem, hogy mennyire komplikált előállni a megfelelő következtetésekkel, de már folyik a munka az új tesztek megalkotásán.”

„Az egy igazán rémisztő szituáció volt szokatlan körülményekkel, és minden ilyen általában friss konklúziókhoz vezet biztonsági szempontból, és pontosan erről beszélget most az FIA a csapatokkal a következő szezon kapcsán. Gondolom valamilyen további, függőleges teherviselési tesztnek kell majd megfelelnünk a jövőben.”

